Pokémon Go Fest 2020 : des Pokémon inédits au programme

Face à la pandémie et à la situation mondiale, Niantic a décidé de transformer son Pokémon GO Fest annuel en événement virtuel pour répondre malgré tout aux attentes de sa large communauté de dresseurs. L'événement se déroule les 25 et 26 juillet en ligne. Au programme : chasse aux Pokémon inédits, plus d’interactions malgré la distance

Mise à jour du papier créé le 15 juin 2020

Bien que privé de fête physique, Niantic n’en délaisse pas pour autant sa communauté de millions de joueurs. L’événement Pokémon GO Fest aura bien lieu cette année. Mais il se déroule pour la première fois uniquement en ligne, via l’appli du jeu et les services en ligne Pokémon. Pas de réunion à Chicago ou ailleurs pour les dresseurs du monde entier, mais deux jours de challenges et autres missions à relever les 25 et 26 juillet à travers le monde (de 10 à 20 h).

75 Pokémon à attraper

Et comme toujours, une édition de Pokémon GO Fest s’accompagne de son lot de nouveautés dans le jeu mobile. À commencer par une galerie de nouveaux Pokémon à découvrir. Certes pas de chasse au grand air, mais 75 créatures à attraper, dont une bonne part de Pokémon inédits qui seront visibles après l’événement, durant deux jours de raids dans la nature, mais aussi en relevant des challenges variés durant l’Étude spéciale (sorte de mode histoire pour accéder à des Pokémon particuliers voire Légendaires). Et pour cela, Niantic introduit une nouvelle expérience de gameplay avec une rotation des cinq habitats virtuels qui changent toutes les heures (sur différents thèmes : feu, eau, plantes, combats, amitié). Durant le premier jour du GO Fest, les dresseurs pourront travailler ensemble dans l’Arène du Défi Global, uniquement accessible aux détenteurs de billet pour l’événement. Niantic garde encore un peu de mystère autour du second jour de festivités.

Avec une dimension toujours aussi sociale, Pokémon GO accentue les possibilités d’interactions durant le GO Fest et après, malgré les distances et le rassemblement impossible. Pour cela, Niantic Social, une fonctionnalité en bêta, va être inauguré. Elle permettra de savoir si vos amis sont en ligne. Le Salon d’équipe virtuel va également voir le jour pour permettre aux dresseurs de se réunir et de se lancer dans des challenges communs. Il y sera également possible d’échanger avec d’autres dresseurs du monde entier, mais aussi de discuter avec des développeurs du jeu mobile et d’obtenir des informations sur les différents événements.

Un événement pour la bonne cause

Les tickets sont en vente dès ce lundi 15 juin 19 h. Et cette année, ils couvrent toute la durée du Pokémon GO Fest (14,99 dollars pour les deux jours). À noter que pas moins de 5 millions de dollars (environ 4,5 millions d’euros) provenant de la vente des billets seront utilisés pour financer des projets de créateurs de réalité augmentée noirs et pour aider des organisations américaines à but non lucratif chargées de la reconstruction des communautés locales.

Par ailleurs, Niantic compte bien se servir de la notoriété de son jeu mobile pour aider économiquement. L’entreprise a décidé de demander aux joueurs de plusieurs pays (États-Unis, Japon, Grande-Bretagne, Canada et Mexique) de voter pour leurs petites entreprises locales préférées. Quelque 1 000 d’entre elles bénéficieront des outils de localisation dans le jeu pour inciter les joueurs à franchir le seuil du magasin. Histoire de jouer et consommer pour le bien de votre santé et de l’économie mondiale.

POKEMON GO FEST

Les 25 et 26 juillet 2020 de 10 h à 20 h

Prix : 14,99 dollars