Revolut Rewards : remboursez votre carte Premium/Metal en faisant vos courses

Revolut lance ses Rewards, un programme de remises et de cashback dédié à ses clients Premium et Metal. Un bon moyen de profiter des privilèges de ces cartes payantes à moindre coût.

Depuis quelques années, les néobanques viennent bouleverser le monde de la finance en proposant des offres souvent plus fonctionnelles et technologiques aux alternatives traditionnelles des banques traditionnelles. L’un de ses principaux représentants, Revolut, lance désormais un nouveau service pour attirer de nouveaux clients : Revolut Rewards, un bon moyen d’économiser de l’argent sur ses achats.

Récemment, Revolut a revu ses conditions d’utilisation, rajoutant quelques contraintes aux utilisateurs, comme une hausse des frais interbancaires le week-end, une limite de change mensuelle sans frais abaissée à 1000 euros par mois pour les abonnés standards, ou encore la disparition du service de conciergerie dans l’offre Metal. Pour autant, de nouvelles fonctionnalités viennent contrebalancer ces pertes.

Remises et cashbacks avec Revolut Rewards

Revolut Rewards permet d’obtenir des remises sous forme de réduction instantanée lors d’un paiement avec une carte Revolut (ou Google Pay / Apple Pay), ou un « cashback » d’un certain montant de l’achat reversé sous 90 jours sur le compte de l’utilisateur. Pour cela, il faut néanmoins être client Premium ou Metal de la néobanque et réaliser des achats dans les enseignes partenaires.

Ces dernières sont déjà diverses et concernent aussi bien la mode (Nike, The Kooples, Celio, Jules, Timberland…), que des enseignes de proximité (Monoprix), des entreprises de presse (Les Echos, Le Parisien, RMC Sport…) ou des spécialistes (Ma Literie, Generale d’Optique, Philips, Huawei…) ou des opérateurs (Orange/Sosh, RED by SFR). D’autres se rajouteront par ailleurs à cette liste à l’avenir.

Les avantages Revolut Premium à moindre coût

Les récompenses varient selon les enseignes, mais on remarque rapidement que l’offre peut se montrer particulièrement intéressante dans certains cas de figure. Chez Monoprix par exemple, vous pouvez économiser 5,5 euros à partir de 60 euros de courses. Cumulée, cette remise permet aisément de rembourser le prix d’un abonnement Premium (7,99 euros par mois) ou Metal (13,99 euros par mois), et ainsi profiter à moindres frais des bénéfices de ces formules, comme les cartes virtuelles éphémères par exemple.

Autant dire que pour ceux qui achètent régulièrement dans les enseignes compatibles — dont la liste est disponible dans l’application — s’y retrouveront certainement et compenseront les quelques pertes de ces derniers jours sans le moindre problème.