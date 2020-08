WhatsApp : vous pourrez bientôt couper les notifications d’une conversation pour l’éternité

WABetaInfo a déniché une nouvelle fonctionnalité dans le code source de l’application WhatsApp : à l’avenir, les utilisateurs auront l’opportunité de mettre en sourdine les notifications d’une conversation… pour toujours.

Les grands chantiers relatifs à WhatsApp continuent de plus belle : après un lot de nouvelles fonctionnalités (stickers animés, mode sombre sur Web et QR Code) intronisé début juillet, l’entreprise américaine a poursuivi ses travaux en coulisses, non sans être à l’abri de quelques indiscrétions croustillantes. À l’image d’une potentielle interopérabilité entre ladite plateforme et celle de Messenger.

Adieu les notifications

Plus récemment encore, WABetaInfo se faisait le relais d’une future fonctionnalité attendue de pied ferme par la communauté : utiliser l’application sur plusieurs appareils en même temps. À cela s’ajoute une récente découverte — toujours grâce à WABetaInfo — dénichée dans le code source de la version bêta 2.20.197.3 pour Android, actuellement en cours de développement.

À l’avenir, les utilisateurs auront en effet l’opportunité de muter les notifications d’une conversation pour toujours. Aujourd’hui, l’option « Notifications en mode silencieux pendant… » se limite à trois sursis : huit heures, une semaine ou un an. La filiale de Facebook aurait ainsi décidé de remplacer cette dernière par un mode « Always », jugé plus cohérent pour la communauté.

Une autre fonctionnalité repérée

Réduire au silence une conversation durant 365 jours reflète en effet une volonté certaine de plus être dérangé sur le long terme, voire le très long terme. Il y a fort à parier que les utilisateurs n’hésitent pas à prolonger le délai une fois celui-ci achevé : l’option « Pour toujours » apporterait alors une solution plus viable et durable, qui plus est dans une conversation groupée où les messages envoyés peuvent être nombreux et réguliers.

Aussi, la version bêta 2.20.197.4 apporterait quant à elle une autre fonctionnalité : l’expiration des messages, qui disparaîtraient automatiquement au bout de sept jours. Autant de nouveautés qui devraient ainsi débarquer dans la prochaine version de l’application, dont la date de déploiement n’est à l’heure actuelle pas connue.