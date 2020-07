Facebook fait un pas de plus pour rendre Messenger et WhatsApp intercompatibles

Facebook semble doucement préparer le terrain pour rapprocher WhatsApp et Messenger afin de permettre aux utilisateurs des deux applications de messagerie de discuter entre eux.

Le rapprochement des différents services de Facebook est un sujet qui circule dans l’univers de la tech depuis déjà un certain moment. L’idée de ce projet, s’il se concrétise, serait de permettre aux utilisateurs de Messenger d’échanger facilement avec des personnes ayant installé uniquement WhatsApp ou Instagram. Et inversement.

WABetaInfo avance une preuve supplémentaire d’un rapprochement entre les plateformes Messenger et WhatsApp. Au travers d’une capture d’écran diffusée par le site, on peut en effet voir que Facebook semble préparer le terrain à cette interopérabilité.

« À en croire les références listées dans cette image, Facebook peut comprendre si un contact WhatsApp est bloqué, les sons des notifications push, les détails d’un chat (qui inclut des informations particulières comme le numéro de téléphone du contact, un compteur de messages, si le chat est archivé…) mais pas son contenu, les membres d’un groupe spécifique et les photos de profil du contact », écrit WABetaInfo.

Un chantier loin d’être facile

Autant de choses essentielles pour que l’application Messenger puisse communiquer facilement avec sa consœur WhatsApp. Attention toutefois, ces quelques lignes ne signifient pas que ce rapprochement est imminent. À vrai dire, il est encore tout à fait possible que Facebook ne concrétise jamais le projet. Le chantier est particulièrement complexe et plusieurs questions restent en suspens, notamment concernant le chiffrement de bout en bout des conversations déjà en vigueur sur WhatsApp. Cette fonction ne devrait pas disparaître de la plateforme et devrait même se déployer à plus grande échelle sur Messenger.

Et en parallèle, le développeur Alessandro Paluzzi montrait récemment que les équipes d’Instagram planchaient déjà sur une manière d’intégrer Messenger dans l’application dédiée au partage de photos.