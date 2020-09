Instagram : un nouveau bouton pour être sûr de na pas rater les vidéos Reels

Instagram a récemment déployé un bouton d’accès spécialement dédié aux Reels, ses fameux clips de 15 secondes maximum introduits en juin sur la plateforme. Un moyen de pousser les utilisateurs à en consommer davantage, au détriment d’un certain TikTok, qui verra forcément d’un mauvais œil la mise en avant de cette fonctionnalité.

Fin juin, Instagram ajoutait une toute nouvelle fonctionnalité à sa plateforme : les Reels, de courtes vidéos d’une durée maximale de 15 secondes composées d’un ou plusieurs clips, et d’éléments audio ajoutés par son utilisateur. En somme, le réseau social racheté par Facebook en 2012 fait ce qu’il a toujours su faire : reprendre à sa sauce des éléments populaires chez les concurrents pour leur mettre des bâtons dans les roues.

Les Reels encore plus présents

Les exemples se sont multipliés au cours des dernières années, avec une cible de choix en tête : Snapchat, et les conséquences que l’on connaît. Mais l’application semble avoir une nouvelle proie depuis cet été. TikTok, dont le concept inspiré de Vine a conquis la planète avec deux milliards de téléchargements. Pour profiter du succès de ce phénomène, Instagram a donc déployé Reels, qui reprend donc le principe de TikTok.

Comme l’a remarqué The Next Web, Instagram chercherait à mettre davantage en exergue sa nouvelle fonctionnalité. Comment ? En ajoutant un bouton d’accès dédié disponible sur votre écran d’accueil. L’icône en question vient remplacer la Recherche — matérialisée par une petite loupe — qui s’inviterait alors en haut à droite de votre écran, aux côtés du bouton menant à votre messagerie.

Promouvoir sa fonctionnalité

Jusque-là, passer par la Recherche pour visionner des Reels était l’une des seules solutions pour accéder à ce type de contenu. Cette expérience utilisateur légèrement modifiée vise donc à promouvoir cette fonctionnalité en lui donnant une bien meilleure visibilité qu’auparavant. Ce faisant, les Reels sont susceptibles de créer plus d’interactions, plus de vues et plus d’inspirations envers les usagers.

Si cette nouveauté a uniquement été déployée pour les smartphones Android situés en Inde, il y a fort à parier qu’Instagram l’étende à d’autres marchés au cours des prochaines semaines. Pour ainsi partir toujours plus à la conquête des utilisateurs TikTok.