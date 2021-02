TousAntiCovid : nouvelle idée, un QR code pour entrer au restaurant ou dans une salle de sport

Selon les informations de TF1/LCI, le gouvernement réfléchirait à mettre en place un système de QR Code à l’entrée des restaurants et salles de sport. Si un visiteur est par la suite infecté, les autres personnes présentes au même moment que lui en seraient alors averties.

Le gouvernement aurait une idée pour permettre la réouverture des restaurants et des salles de sport. Selon TF1 et LCI, l’exécutif étudierait l’idée d’un QR Code obligatoire à l’entrée des restaurants et salles de sport. Un système déjà mis sur la table il y a plusieurs mois, assure-t-on, puis finalement écarté. Sauf que le projet semble visiblement refaire de l’œil au gouvernement qui pourrait alors effectuer une mise à jour de l’application TousAntiCovid.

Concrètement, comment cela fonctionnerait-il ? Le concept est très simple : en entrant dans un restaurant, vous devriez scanner un QR code (via TousAntiCovid, logiquement) avec votre smartphone. Ce faisant, l’établissement connaît le jour et l’heure à laquelle vous êtes venu déjeuner ou dîner.

Deux scénarios possibles

Imaginons que 24 heures plus tard, une autre personne, assise dans ce même restaurant, au même jour et à la même heure, soit positive au Covid-19, alors TousAntiCovid vous préviendra automatiquement. « Dans le cas où l’établissement propose plusieurs services, le système d’alerte fonctionnera par plage horaire », ajoute LCI.

En cas d’alerte, deux scénarios sont possibles : une alerte orange et une alerte rouge. Sachez que ce cas de figure vaut pour les grands restaurants, mais le gouvernement n’a pas encore défini de surface précise à partir de laquelle un établissement est considéré comme un « grand restaurant ».

Pour aller plus loin

Attestation de déplacement : l’application TousAntiCovid la remplit désormais pour vous

L’alerte orange est envoyée si une seule personne est positive. Dans ce cas, TousAntiCovid vous invitera, vous et toutes les autres personnes présentes au même moment, que le cas positif à aller vous faire tester. Si c’est une alerte rouge, cela veut dire que trois personnes ont été déclarées positives. Dans ce cas, tout le monde est cas contact : isolement puis test.

Une condition essentielle

Concernant les petits restaurants, un seul cas positif considérerait tous les autres clients comme cas contact. LCI ne s’épanche pas plus que cela sur les salles de sport, mais dans l’idée, le système serait sûrement identique. Bien que dans une salle d’escalade, à titre d’exemple, les utilisateurs sont amenés à toucher les mêmes équipements. Un élément que l’État devra peut-être prendre en compte.

Si le gouvernement met à jour son application et déploie ce type de fonctionnalité, il faudra donc obligatoirement télécharger TousAntiCovid sur son appareil mobile pour retourner au restaurant. Il pourrait aussi être intéressant de scanner de nouveau un QR Code au moment de quitter ce dernier, afin de transmettre la plage horaire exacte de votre passage. Cela permettrait d’avoir une idée plus précise de votre venue.