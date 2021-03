Panne WhatsApp, Instagram et Messenger : les applications de Facebook en difficulté

D'après ce que l'on peut observer, WhatsApp et Instagram ne fonctionnent plus depuis 18h30. Une panne générale touche ces services détenus par Facebook.

Mise à jour de 19h10 : les trois applications WhatsApp, Instagram et Messenger semblent reprendre doucement du poil de la bête.

Article original publié à 18h30 :

Depuis 18h30, les applications WhatsApp, Instagram et Messenger ne fonctionnent plus en France ce 19 mars 2021. Ces trois plateformes sont la propriété de Facebook.

C’est exactement ce que l’on peut détecter sur DownDetector, un service qui permet de vérifier si un service est en hors ligne chez les autres utilisateurs. Voici donc un aperçu de l’ampleur de la panne chez Instagram.

Un graphique similaires est observable pour WhatsApp.

Et enfin, la panne chez Messenger a aussi pris beaucoup d’ampleur.

C’est une panne générale, il n’est pas possible d’utiliser les trois applications WhatsApp, Instagram et Messenger, ni pour recevoir des messages ni pour les envoyer. Même en modifiant nos DNS, les services sont hors ligne ce qui signifie que le problème vient directement de la maison-mère Facebook.

even Facebook’s own internal website is down

can’t have SEV when you can’t even submit it I guess pic.twitter.com/vRErGCnup3

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2021