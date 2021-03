Instagram : vous pourrez sauvegarder vos stories en brouillon pour les publier plus tard

Partager des stories sur Instagram impliquait de s'y prendre en une seule fois, mais c'est en train de changer. La filiale de Facebook déploie une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de sauvegarder vos stories en brouillon, pour les terminer plus tard, un peu comme avec un mail.

Jusqu’à présent, si vous commenciez une story sur Instagram, vous deviez aller au bout sous peine de la perdre. Sur Twitter, Adam Mosseri (CEO du groupe) a toutefois annoncé hier que cela va évoluer… et pour le mieux. La plateforme est en train de déployer une nouvelle fonctionnalité permettant d’enregistrer les stories en brouillon pour pouvoir quitter et les finir plus tard.

Cette fonction est intéressante. En effet, Instragram ne permettait pas de reprendre ultérieurement la création d’une story : lorsque vous preniez une photo ou une vidéo depuis l’utilitaire de création, et que vous lui appliquiez des effets, l’étape suivante était la publication ou l’abandon sans véritable recours.

Les brouillons bientôt à la rescousse de vos stories non finalisées

Comme le précise le site américain TheNextWeb, l’apparition de brouillons pour les stories est aussi une bonne nouvelle pour les utilisateurs avancés ayant l’habitude de créer des stories plus élaborées que celles du commun des mortels.

Ces brouillons permettent enfin globalement d’apporter plus de souplesse à cette feature clé d’Instagram que sont les stories.

Testée par nos soins sur iOS, cette nouvelle option d’enregistrement en brouillon pour les stories est très simple à appréhender. Lorsque vous commencez à créer une story et que vous souhaitez la quitter en cliquant sur la petite croix (en haut à gauche), Instagram vous demandera si vous voulez abandonner le projet ou l’enregistrer en brouillon.

En choisissant la seconde option, votre story sera sauvegardée dans un encart « Brouillons » de votre bibliothèque et une note apparaîtra pour vous le signaler. Il ne vous restera plus qu’à la récupérer à cet endroit pour la finaliser ultérieurement. Si vous quittez à nouveau votre story après l’avoir sorti des brouillons, une autre fenêtre s’affichera en vous proposant de conserver le brouillon ou de le supprimer.