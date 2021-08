Trois nouveaux jeux viennent s'ajouter au catalogue de Google Stadia Pro dont Darksiders 2 et Wave Break. Ubisoft offre également du contenu spécifique aux abonnés au service de cloud gaming.

Rentrée en douceur pour les abonnés à Google Stadia Pro. La plateforme de cloud gaming a dévoilé la liste des jeux qui sont à ajouter à votre bibliothèque dès le 1er septembre. Et il y a trois petites perles à découvrir.

À commencer par Darksiders 2. Il s’agit de la version Deathinitive Edition sortie initialement en 2015, puis portée sur Switch en 2019. Ce RPG option hack’n’slah et beat’em all embarque avec lui tous les DLC de Darksiders 2 qui a, lui, près de 10 ans. Vous y incarnez Death, un cavalier qui doit prouver l’innocence de son frère condamné pour avoir déclenché l’Apocalypse et perturbé l’Équilibre entre le paradis, les mondes obscurs et les hommes.

Si vous recherchez un jeu de simulation plutôt fun, tentez Little Big Workshop, un jeu de gestion sans prétention. Vous dirigez une usine, ses employés et vous devez faire fructifier le tout en répondant aux demandes de vos clients.

Enfin, amateurs de sensation et de fun, lancez-vous dans Wave Break. Ce jeu de « skateBOATING » à la sauce un peu arcade propose des épreuves de skate au sein d’un univers flashy des années 80 à l’ambiance très Miami Vice.

À noter aussi qu’Ubisoft propose du contenu gratuit sur Watch Dogs : Legion avec deux missions histoire et monde. Vous pourrez également tester deux modes PvP gratuits (Extration, Invasion) et un mode solo Résistance. Et tout spécialement sur Stadia, le jeu s’enrichit d’un mode co-op gratuit à quatre : Watch Dogs: Legion of the Dead offre une virée dans un Londres infesté de zombies.

Les jeux ajoutés au service en septembre 2021

Darksiders 2 : Deathinitive Edition

Little Big Workshop

Wave Break

Vous avez jusqu’au 31 août pour ajouter gratuitement à votre bibliothèque Gunsport, Blue Fire et Chronos.

Tous les jeux Stadia Pro à disposition pour les nouveaux abonnés

Cette liste tient compte des jeux qui peuvent être actuellement déverrouillés par de nouveaux abonnés à l’offre. Nous n’indiquons pas les jeux qui ont été disponibles par le passé, mais ont quitté le service.

Avicii Invector

Blue Fire

Came From Space & Ate Our Brains

Chronos: Before The Ashes

Crayta Premium Edition

Cthulhu Saves Christmas

Darksiders 2 : Deathinitive Edition

Epistory: Typing Chronicles

Everspace

Figment

Floor Kids

Grime

Gunsport

Hello Neighbor Hide & Seek

Hitman The Complete First Season

Human Fall Flat

Journey to the Savage Planet : Emp. of Month Edition

Killer Queen Black

Little Big Workshop

Little Nightmares 2

Moonlighter

MotoGP20

PAC-MAN Mega Tunnel Battle

PixelJunk Raiders

Player’s Unknown Battlegrounds

Republique

Street Power Football

Terraria

The Darkside Detective

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Trine 4 – The Nightmare Prince

Valkyria Chronicles 4

Wave Break

Ys VIII: Lacrimosa of DANA

À noter que vous pouvez toujours profiter du mois d’essai gratuit de Stadia Pro pour essayer ces jeux et ceux à déverrouiller dans la bibliothèque.