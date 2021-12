Une nouvelle fonctionnalité semble être en cours de test sur Google Maps : Dock to bottom, qui permet d’enregistrer n’importe quel lieu dans une barre de raccourcis. Cela peut par exemple s’avérer très pratique pour la recherche de restaurants.

Google Maps est certes le service de cartographie le plus utilisé au monde, mais il n’en demeure pas moins imparfait en termes d’expérience utilisateur. Par exemple, dénicher un restaurant est certes facile au regard de la base de données fournie, mais pas pratique si vous souhaitez consulter plusieurs enseignes d’affilés et y revenir dessus.

Pour ce faire, il faut constamment revenir en arrière, retaper le nom dudit restaurant ou le retrouver directement sur la carte. Ce processus s’applique pour tout et n’importe quoi à partir du moment où vos recherches vous mènent à plusieurs résultats. Sauf que Google souhaiterait visiblement vous simplifier la vie.

Un gain de temps considérable

Search Engine Roundtable, via XDA Developers, a en effet repéré une toute nouvelle fonctionnalité répondant au nom de « Dock to bottom », pour l’instant réservé à une poignée d’utilisateurs et à la version Web de Google Maps. En sélectionnant un lieu (aéroport, librairie, gare, bar, etc.), un bouton « Dock to bottom » apparaît sur la colonne de gauche, sur fond bleu.

Si vous cliquez dessus, l’interface principale de Google Maps laisse place à une barre horizontale inférieure dans laquelle est placé ledit lieu. C’est ici une sorte de barre de raccourcis qui vous donne accès à tous les endroits classés via le bouton « Dock ton bottom ». En un clic, vous pouvez alors y revenir.

Bientôt sur nos smartphones ?

Dans l’idée, cette fonctionnalité peut s’avérer extrêmement pratique lorsque vous êtes amenés à effectuer plusieurs recherches. Vous pouvez bien évidemment retirer ou ajouter d’autres éléments pour affiner votre liste et la consulter de nouveau comme bon vous semble.

À l’heure d’écrire ces lignes, on ne sait pas si le bouton « Dock to bottom » s’invitera sur nos smartphones, voire même d’une manière plus globale sur tous nos ordinateurs. Car pour le moment, cette fonction reste limitée à un groupe restreint de personnes. N’hésitez d’ailleurs pas à vérifier sa présence sur votre navigateur.

