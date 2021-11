Google Maps déploie deux nouveautés bien pratiques pour vos voyages et votre shopping

Google Maps se paye une petite tournée de nouveautés avant les fêtes de Noël : vous pouvez désormais savoir quels quartiers sont les plus fréquentés en temps réel, ou avoir accès à la liste des magasins d’un centre commercial, aéroport ou d’une gare.

La dernière ligne droite de l’année 2021 est juste devant nous, l’occasion pour Google de conclure ce millésime en beauté avec quelques petites nouveautés déployées sur Google Maps. La firme de Mountain View a même publié un billet de blog officiel pour vous présenter tout ça en détail.

Repérer les zones bondées

Area Busyness, voilà le nom de la première fonctionnalité expliquée par le groupe. L’idée est simple : cet outil est en mesure de vous indiquer si une zone, un quartier ou un endroit spécifique d’une ville est actuellement très fréquenté. Si tel est le cas, une icône jaune estampillée « Busy Area » apparaît.

En cliquant sur ladite icône, Google vous liste également les heures auxquelles l’affluence est à son pic. Si vous cherchez un quartier animé, cela peut être pratique. Si, au contraire, vous souhaitez un peu de calme et de sérénité, vous pourrez alors éviter les secteurs plus animés. C’est selon.

Cette fonctionnalité n’arrive pas par hasard : un peu avant les fêtes de Noël en l’occurrence. Le géant californien souhaite ici vous aider à faire vos achats de Noël dans les meilleures conditions possibles, en vous épargnant les potentielles cohues créées dans les magasins à l’approche des fêtes.

Area Busyness fait actuellement l’objet d’un déploiement mondial sur Android et iOS.

Un annuaire d’établissements dans les aéroports

Elle était déjà existante, mais elle a cette fois-ci le droit à un lancement à l’échelle internationale à la fois sur iOS et Android, et pour tous les aéroports, centres commerciaux et gares routières du monde entier. Il s’agit ici de la fonction « Liste de magasins », un annuaire bien pratique en cas de voyage ou de session shopping.

En sélectionnant un aéroport, à titre d’exemple, un onglet « Liste des magasins » est proposé par Google. En cliquant dessus, vous découvrez alors la liste de boutiques et enseignes établies dans l’aéroport. Et pour affiner vos recherches, plusieurs catégories (Alimentation et boissons, Shopping, Lounge) permettent de filtrer les résultats.

Mieux cibler les restaurants selon les prix

C’est une nouvelle fonction bien pratique, mais qui sera dans un premier temps réservée aux États-Unis. Les utilisateurs de Google Maps peuvent contribuer à enrichir le service en indiquant la fourchette tarifaire, par personne, d’un repas dégusté dans un restaurant. Une tendance se dégage au fur et à mesure des données ajoutées.

À l’heure actuelle, Google Maps ne permet pas de savoir avec précision les prix d’un restaurant. Les seuls indices sont matérialisés par le symbole de votre devise (€ dans nos contrées) : plus il y en a, plus l’établissement est onéreux. Google veut remédier à ça en vous donnant une idée plus précise de l’argent que vous allez dépenser grâce à ses utilisateurs.

