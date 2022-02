Google Agenda indique désormais vos tâches en retard dans votre calendrier

Google Agenda permet désormais une intégration plus poussée avec Tasks, en affichant directement les tâches en retard dans votre calendrier.

La suite Google facilite votre organisation, notamment grâce aux applications Agenda et Tasks, qui permettent respectivement de gérer votre emploi du temps et vos listes de tâches. Bien entendu, certaines d’entre elles dépendent également de votre planning, c’est pourquoi Google a intégré ses deux services il y a déjà quelques années.

Des rappels intégrés au calendrier

L’intégration va désormais plus loin, puisque Google Agenda est désormais capable de vous indiquer quelles tâches sont en retard, directement dans votre calendrier. Ainsi, votre agenda indiquera automatiquement en haut de chaque jour le nombre de tâches incomplètes, et ce pour les 30 derniers jours. Un clic suffira à afficher la liste des tâches, vous permettant de les consulter ou de les compléter directement depuis votre calendrier.

Un déploiement rapide

La fonctionnalité est d’ores et déjà disponible sur la version web et sera également déployée respectivement sur Android et iOS le 17 février et le 1er mars, harmonisant ainsi l’expérience d’un appareil à l’autre.

