Google Messages s’apprête à faire le ménage de printemps dans vos SMS

L'application de gestion des SMS commence à déployer deux nouvelles fonctionnalités, permettant respectivement de catégoriser automatiquement vos SMS et de supprimer les messages d'authentification après 24h.

Google Messages fait le plein de nouveautés. En effet, depuis quelques mois, l’application vous rappelle de répondre à d’anciens messages, de souhaiter joyeux anniversaire à vos amis, et prend même en charge les réactions iMessage. Pour vous simplifier encore plus la vie, Google travaillait sur une fonctionnalité permettant de faire le ménage automatiquement dans votre boîte de réception. Celle-ci serait désormais en cours de déploiement, vous débarrassant automatiquement des SMS d’authentification inutiles.

Une suppression automatique des messages d’authentification

L’application commence donc à reconnaître automatiquement les SMS d’authentification, qui ne sont en général valides que quelques minutes, et propose de les supprimer automatiquement 24 heures après leur réception. Cette suppression est gérée automatiquement et pourra être activée ou désactivée à tout moment dans les paramètres. Dès qu’elle sera disponible, une notification comme celle ci-dessous vous demandera si vous souhaitez l’activer et ainsi supprimer automatiquement ces SMS.

Une catégorisation automatique des SMS

En plus de faire le ménage dans vos SMS, Google Messages se dote également d’une fonctionnalité de catégorisation automatique des messages. Contrairement à celle déjà disponible dans Gmail, cette option se contentera de séparer vos messages professionnels de ceux à caractère personnel. Il faudra voir comment celle-ci se comportera à l’usage, car une telle catégorisation paraît risquée, notamment car on peut se demander comment une conversation avec un collègue sera classifiée ou si un message de votre opérateur mobile apparaîtra dans la section professionnelle.

Bien qu’utiles, ces fonctionnalités ne sont pas encore disponibles globalement. En effet, elles commencent à être accessibles en Inde et aux États-Unis, mais Google n’a pas publié de calendrier de déploiement. Rien n’est moins sûr concernant leur disponibilité en France et il vous faudra donc continuer à supprimer vos messages d’authentification pendant encore quelque temps.

Google Messages Télécharger Google Messages gratuitement APK

