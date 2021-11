N’oubliez plus l’anniversaire de vos proches grâce à Google Messages

Selon les informations de 9to5Google, Google prépare une fonction pour vous alerter de l'anniversaire de l'un de vos proches dans Google Messages.

« Salut, tu pourrais me remplacer pour mon créneau demain ? », « D’accord », « Merci, à bientôt », « Tu n’aurais rien oublié par hasard ? », « … ».

Cette conversation gênante, avec des collègues, des amis ou des membres de votre famille, vous l’avez peut-être déjà eue. Il n’est pas évident de se souvenir de l’anniversaire de tout le monde. Pour ça, de plus en plus d’outils sont cependant présents. On pense notamment aux rappels de Facebook, bien pratiques pour ne pas rater la date fatidique. Mais Google aussi pourrait y mettre son grain de sel.

La firme propose déjà, avec Google Contacts, d’entrer la date de naissance de ses proches. Une manière de se rappeler facilement de l’anniversaire de ses cousins ou collègues… à condition de se rendre régulièrement dans la liste de contacts. Néanmoins, à en croire les informations de 9to5Google, Google chercherait à mieux intégrer ces dates dans ses différents services, et notamment sur Google Messages.

Des dates d’anniversaire récupérées depuis Google Contacts

Le site spécialisé dans l’actualité de Google a en effet découvert, en décompilant la version 10.7 de Google Messages, la mention d’un rappel d’anniversaire au sein même des discussions. « D’après ce que nous avons pu en déduire, la liste des conversations sur Google Messages va directement vous indiquer si c’est l’anniversaire d’une personne en particulier, apparemment en se basant sur les informations de Google Contacts », précise 9to5Google.

Le site a en effet repéré une ligne de code baptisée « birthday_conversation_list_item_text_no_name », qui indique « Wish them a Happy Birthday », soit « souhaitez-leur un joyeux anniversaire ». Outre la mention de l’anniversaire dans la liste des conversations, une mention sera également affichée au sein même de la conversation pour vous rappeler qu’il ne s’agit pas d’une date comme une autre pour votre contact. Une bannière sera ainsi affichée, avec une petite animation de l’emoji gâteau rebondissant pour attirer l’oeil.

Ces nouveautés étaient présentes dans le code de la version 10.7 de Google Messages, la même version que celle introduisant les réactions aux messages reçus depuis iMessages sur iPhone. Néanmoins, alors que l’interopérabilité entre Google Messages et Apple Messages a été depuis déployée en version bêta, ce n’est pas encore le cas pour les rappels d’anniversaire.

