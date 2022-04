Google Maps ajoute plus de détails à ses cartes et prend en compte les frais de péage

Google a annoncé plusieurs nouveautés pour Google Maps dont les cartes plus détaillées et la prise en compte des prix du péage pour la navigation.

Comme la firme le fait régulièrement, Google a annoncé, ce mardi, plusieurs nouveautés pour l’un de ses services, en l’occurrence Google Maps. Ce sont ainsi trois nouveautés majeures qui ont été annoncées par Google pour son service de cartographie et de guidage GPS.

La première de ces nouveautés est également la plus intéressante, puisqu’elle concerne l’ensemble des utilisateurs. Google a en effet décidé d’ajouter plus de détails sur ses cartes en mode navigation. Concrètement, la firme a ainsi ajouté les feux tricolores et les panneaux de signalisation pour faciliter la vie des conducteurs qui navigueraient sur des routes qui leur sont inconnues. En plus de ces informations sur la route, les cartes de Google vont également intégrer des tracés de route plus précis, avec notamment des îlots lorsqu’ils sont intégrés physiquement. « Vous pouvez mieux comprendre où vous vous trouvez et réduire la probabilité de faire un changement de voix au dernier moment ou de rater un virage », indique Google. Cette première nouveauté sera disponible pour les utilisateurs de Google Maps sur iOS, Android, Android Auto et CarPlay dans les prochaines semaines, dans certains pays.

En plus de ces nouveautés détaillées, Google Maps va également ajouter des informations tarifaires sur les routes empruntées. Cette nouveauté va permettre, au moment de visualiser plusieurs trajets envisagés pour se rendre à un endroit, de voir non seulement le temps de trajet estimé, mais également son coût en prenant en compte le prix des péages. « Nous prenons en compte des facteurs comme le coup d’utiliser un péage ou d’autres méthodes de paiement, le jour de la semaine et le coût estimé du péage au moment où vous le passerez », indique Google. La firme précise également qu’elle permettra aux utilisateurs qui le souhaitent de privilégier des routes sans péage. Cette fonction ne sera cependant pas disponible en France dès son lancement. Elle sera proposée, dans un premier temps, aux États-Unis, en Inde, au Japon et en Indonésie. Google précise néanmoins que « d’autres pays en profiteront prochainement ».

Des nouveautés pour les utilisateurs d’iPhone

Enfin, les utilisateurs de Google Maps sur iOS seront également servis puisque l’application va être mise à jour avec des fonctions spécifiques pour le système d’Apple. Google va notamment développer un widget Google Maps spécifique à iOS pour permettre aux possesseurs d’iPhone de visualiser les cartes directement depuis leur écran d’accueil. L’application Google Maps sur Apple Watch va également permettre de profiter de la navigation directement depuis le poignet. Enfin, il sera possible de demander un itinéraire directement à Spotlight ou Siri. Ces différentes fonctions seront peu à peu déployées dans les prochains mois.

