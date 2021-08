Sur Google Maps, vous devriez bientôt connaître le coût de votre trajet

Un message envoyé aux membres du programme bêta de Google Maps suggère l’arrivée d’une nouveauté sur le service de cartographie : l’affichage du prix des péages. Waze, qui appartient à Google, le propose déjà depuis plusieurs années.

En constante amélioration, Google Maps va accueillir une énième fonctionnalité qui devrait ravir les utilisateurs réguliers du service de cartographie. Comme le révèle Android Police, qui s’appuie sur des messages Google envoyés à des membres du programme bêta de Maps, la firme de Mountain View travaillerait sur une fonction déjà aperçue sur Waze.

Un ajout toujours pratique

Ici, il s’agirait tout simplement d’afficher le prix des péages au moment de planifier un trajet. Cet ajout automatique à plusieurs avantages : il informerait avec précision le coût d’un itinéraire à son utilisateur (hors dépenses liées au plein d’essence). Si celui-ci est trop élevé, à chacun de choisir un autre trajet moins onéreux en empruntant par exemple les routes nationales, quitte à rallonger son voyage.

Pour le moment, on ne sait pas si Google indiquera le coût de chaque péage, où le coût total des péages empruntés. Les ponts et autres points de passage payants pourraient aussi être concernés. À l’heure actuelle, seule l’indication « Itinéraire avec péage » apparaît sur votre interface, sans plus de précision.

Merci Waze

Ici, la firme de Mountain View s’inspire ouvertement de sa plateforme Waze rachetée en 2013. Comme le rappelle Android Police, Waze propose ce type de fonctionnalité depuis environ 3 ans. Au moment de planifier un trajet, le service calcule ainsi une estimation tarifaire des péages traversés.

Concernant le calcul, l’application explique que « le prix des péages est estimé sur la base des informations ajoutées par la communauté Waze, votre itinéraire et vos paramètres — le prix réel reste défini par l’opérateur ». On peut se demander si Google va se servir des données Waze pour les ajouter à Google Maps.