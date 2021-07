Google Maps vous facilite la vie avec deux nouveaux widgets sur iOS

Sur iOS, Google Maps a désormais droit à deux widgets : l’un permettra d’accéder à des recherches préconfigurées, l’autre à vous fournir le maximum d’informations sur la circulation ou un lieu spécifique avant votre trajet.

Si les widgets existent depuis belle lurette sur Android, leur arrivée sur le système d’exploitation d’Apple, j’ai nommé iOS, appartient encore à l’histoire très moderne. Il a fallu en effet attendre l’officialisation d’iOS 14, puis octobre 2020, pour voir apparaître ce type de vignette sur l’interface mobile du groupe de Cupertino.

Pour aller plus loin

Google Maps devient plus complet et plus dynamique