Google vous permet de mieux gérer vos tâches récurrentes sur smartphone

Google a mis à jour son application Google Tasks pour vous permettrez de configurer des tâches récurrentes et la date de fin de ces tâches.

S’il existe de nombreuses applications de gestion de « to do list » sur Android, Google propose également sa propre version avec Google Tasks. Cette application, qui se synchronise automatiquement avec Gmail et Google Agenda sur PC, permet en effet d’ajouter des listes et des sous-listes d’éléments à cocher.

Néanmoins, l’application manquait encore d’une fonctionnalité pourtant particulièrement pratique pour remplir chaque jour les éléments accomplis ou non : la récurrence de la date butoir. En effet, s’il était déjà possible, sur Google Agenda ou Gmail, de paramétrer une tâche pour qu’elle revienne toutes les semaines, tous les jours ou tous les mois dans sa liste de tâche, ce n’était pas disponible sur l’application Google Tasks sur Android.

Une fonction désormais proposée sur l’application Google Tasks

C’est cependant le cas désormais comme l’a annoncé Google dans un billet de blog mis en ligne cette semaine :

Actuellement, vous pouvez fixer une date de fin pour une tâche récurrente (jamais, à une certaine date, ou après X occurrences) en ouvrant la tâche dans Google Agenda. Avec cette mise à jour, vous pourrez également gérer cette option directement dans Google Tasks. Cela vous donnera plus de contrôles sur la manière et jusqu’à quand une tâche va se répéter.

L’idée est par exemple de permettre aux utilisateurs de pouvoir créer une seule tâche qui sera répétée à intervalles réguliers jusqu’à un certain point. Par exemple, si vous faites vos courses tous les samedis, que vous comptez courir tous les deux jours ou que vous avez besoin d’effectuer la même tâche toutes les semaines pendant deux mois, vous pourrez gérer directement cette récurrence au sien même de l’application Google Tasks. Surtout, la mise à jour permet de gérer les tâches directement depuis son smartphone, au sein de l’application Android, sans avoir besoin d’allumer son PC pour ouvrir Google Agenda ou Gmail.

Cette mise à jour de Google Tasks sera peu à peu déployée à l’ensemble des utilisateurs de Google Tasks d’ici les deux prochaines semaines.

