YouTube : corriger une erreur dite en vidéo devient plus simple

YouTube va introduire une nouvelle fonctionnalité baptisée « Corrections » afin de permettre aux vidéastes d'ajouter des corrections à leurs vidéos, même après leur mise en ligne.

YouTube annonce avec l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité. Il s’agit de « Corrections », « qui permet aux créateurs d’ajouter facilement des corrections » comme le rapporte The Verge. De quoi faire penser aux (très) anciennes annotations qui permettaient aussi d’afficher des corrections et bien plus encore.

YouTube veut régler un problème bien connu des YouTubeurs

Bien des YouTubeurs peuvent dire des erreurs dans leurs vidéos. Mais lorsque la vidéo est déjà en ligne, on ne peut pas la modifier pour ajouter une précision ou corriger une phrase. On peut simplement supprimer la vidéo, corriger l’erreur et la remettre en ligne, mais cela implique de perdre les vues, commentaires et likes reçus.

Aujourd’hui, les vidéastes signalent des corrections via un commentaire épinglé ou dans la description, mais on peut facilement rater cela. Actuellement, YouTube permet aussi d’ajouter un texte sur une vidéo après publication, mais ce n’est pas forcément viable non plus.

Les corrections arrivent sur YouTube

La fonction Corrections permet d’ajouter une « infocarte » dans une vidéo, qui apparaît dans le coin supérieur droit d’une vidéo avec la mention « Afficher les corrections », au même endroit que les fiches (qui elles renvoient à des liens, des vidéos ou des chaînes YouTube). Par la suite, les viewers peuvent cliquer dessus pour « développer les notes de correction dans la description de la vidéo ».

Le média note que cette nouvelle fonctionnalité est faite pour un usage très précis, mais pourra probablement être plus adaptée pour les vidéastes. Comme on peut le lire sur le site de support de Google, il suffit d’ajouter la mention « Correction » ou « Corrections », avec l’horodatage et l’explication de la correction. Une section apparaîtrait après les chapitres vidéo. Le support précise que « Si la chaîne fait l’objet d’avertissements actifs ou si le contenu peut être inapproprié pour certains spectateurs, la fonctionnalité de correction ne sera pas disponible ». Le déploiement des corrections sur YouTube devrait être effectif d’ici à la fin du mois.

