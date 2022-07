Écrire sur un smartphone pliable ne sera plus une torture : Gboard a trouvé une solution

La version bêta de Gboard de Google s'améliore sur Android. Le clavier tactile devient plus facile à utiliser sur les smartphones pliables, qui se démocratisent.

Les smartphones pliables, lorsqu’ils sont dépliés, ont des tailles d’écran qui s’approchent de celles des tablettes. Taper au clavier tactile dessus tout en tenant le téléphone devient compliqué. La version bêta de Gboard se met à jour et améliore l’expérience utilisateur sur les modèles pliables, alors que ces derniers se démocratisent.

Une saisie plus ergonomique sur les grands écrans

L’objectif avec ce test de Gboard est de rendre la saisie plus ergonomique et moins gênante sur les smartphones pliables aux grands écrans comme le Samsung Galaxy Z Fold 3. Dans cette version, le clavier Android est divisé en deux, les touches apparaissent d’un côté et de l’autre de l’écran. Les pouces viennent plus facilement sur les touches et ne sont pas obligés de tirer vers le milieu de l’appareil lorsqu’on le tient en main. L’option a été repérée sur le forum r/GalaxyFold de Reddit et relayée par Android Central.

Cette fonction est déjà présente nativement sur le clavier de Samsung, cependant certains utilisateurs préfèrent l’expérience sur Gboard, l’application de clavier de Google. Pour tester la fonctionnalité, il suffit de s’inscrire au programme bêta de l’application via le Play Store. Elle est présente sur la version bêta 11.9.04, mais il se peut qu’elle ne soit pas disponible, le temps que Google active votre accès côté serveur.

À gauche, le clavier sur un Surface Duo, à droite, le Gboard séparé sur un Galaxy Z Fold 3.

The Verge note que « vous saurez que vous l’avez lorsque la barre d’outils au-dessus du clavier à l’écran de votre foldable affichera une icône de clavier divisé ». En cliquant dessus, le clavier se divise de part et d’autre de l’écran et l’icône en question sera remplacée par une autre qui permettra de réunir les deux moitiés.

