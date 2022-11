YouTube : les smartphones Android peuvent à leur tour profiter d’un nouveau widget, après les iPhone

Après l'arrivée du widget YouTube sur iOS, Google a déployé cette nouvelle fonctionnalité sur la version Android de son application vidéo.

Décidément, Google n’en finit plus de mettre à jour son application de vidéo avec des changements d’interface. Alors que YouTube a vu une bonne partie de son design changer ces derniers jours sur ordinateur — notamment avec une description regroupée en un bloc et de nouveaux boutons en forme de pilule — le service s’offre désormais une nouvelle interface sur smartphone également.

Comme le rapporte le site 9to5Google, YouTube a en effet droit à un nouveau widget « actions rapides » sur la version Android de son application. Ce widget va en fait intégrer plusieurs éléments accessibles depuis l’écran d’accueil de son smartphone avec une barre de recherche de vidéo — et un bouton pour lancer une recherche vocale — un bouton pour se rendre directement sur l’écran d’accueil de YouTube, un bouton dédié aux Shorts, un autre pour les chaînes auxquelles on est abonné et un dernier pour sa bibliothèque. Ce widget va donc donner directement accès aux quatre principaux onglets de l’application YouTube sur smartphone.

Un deuxième widget, plus classique, est également proposé. Celui-ci se contente néanmoins de l’affichage de la barre de recherche et du bouton de recherche vocal, mais a l’avantage de se positionner sur une seule ligne, contre deux pour la widget « actions rapides ».

Un widget qui s’adapte aux couleurs de votre fond d’écran

Par ailleurs, application Google oblige, les deux widgets de YouTube sont compatibles avec Monet. Concrètement, leur teinte va donc s’adapter automatiquement aux couleurs de votre fond d’écran si votre smartphone est compatible avec Material You et le système de couleurs dynamiques que l’on retrouve à partir d’Android 12. De la même manière, les widgets arborent des éléments de design en pilule rappelant les codes d’interface des différents services de Google.

Cette mise à jour de l’application YouTube sur Android est d’ores et déjà déployée et disponible au téléchargement. Il s’agit de la version 17.43.36 de l’application Android. L’arrivée de ce widget sur Android fait par ailleurs suite au déploiement d’une fonction similaire sur iPhone. Alors que YouTube n’avait jusque là proposé aucun widget sur Android, la plateforme vidéo de Google a lancé ses premiers widgets sur iOS au milieu du mois d’octobre.

