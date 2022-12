Google Chrome simplifie vos recherche à l’aide d’un simple caractère

En tapant un simple @ dans la barre d'adresse du navigateur, Chrome va vous permettre de limiter votre recherche à l'historique, aux onglets ouverts ou aux favoris.

Google continue à apporter davantage de fonctionnalités à son navigateur Google Chrome sur PC. Alors qu’il permet déjà depuis quelques mois de retrouver rapidement une page déjà consultée en tapant quelques lignes de son titre, ou de reprendre une navigation passée en tapant quelques mots dans la barre d’adresse, le navigateur va désormais aller plus loin.

Dans un billet de blog mis en ligne mardi 6 décembre, Google annonce en effet l’arrivée de nouvelles fonctions proposées dès la barre d’adresse de Google Chrome. Désormais, à l’aide d’un simple signe « @ » tapé dans la barre d’adresse, les utilisateurs pourront accéder à différentes pages plus simplement, un peu à la manière de lignes de commandes.

Concrètement, en tapant @ dans la barre de recherche, trois suggestions seront faites aux utilisateurs : rechercher dans les raccourcis, rechercher dans les onglets et rechercher dans l’historique. Dès lors, ils pourront rechercher directement la page désirée parmi les pages indexées. Ce premier filtre est censé permettre une recherche plus précise dans le cas où l’internaute sache déjà quel type de page il recherche.

Il est déjà possible de taper « @onglet », « @historique » ou « @favoris » dans la barre de recherche de Google Chrome. En tapant le signe @ dans la barre d’adresse de Chrome, le navigateur va ainsi proposer ces trois index. L’utilisateur peut alors valider directement s’il souhaite se rendre dans son historique de navigation ou la liste des onglets ouverts, ou compléter la recherche — par exemple en tapant « @historique frandroid test Galaxy S22 » — s’il souhaite retrouver une page en particulier directement depuis la barre d’adresse.

Des raccourcis que vous pouvez créer vous-même

Outre ces trois index proposés d’office par Google Chrome, le navigateur va plus loin en permettant aux utilisateurs de faire des recherches spécifiquement parmi les pages de leurs sites favoris. S’il était déjà possible de taper la commande « site:frandroid.com » pour limiter les résultats aux pages du site, il est également possible de configurer Chrome pour automatiser cette recherche.

Concrètement, vous pouvez vous rendre dans les paramètres du navigateur, puis dans « moteur de recherche » et « rechercher sur le site ». Là, vous pourrez ajouter le nom du site, par exemple Frandroid.com, puis la commande @frandroid et l’adresse de la page de résultats attendue. Dans notre exemple, cela sera « https://www.google.com/search?q=site%3Afrandroid.com+%s ». Dès lors, en commençant la recherche par @frandroid, vous réduirez alors les résultats aux seules pages du site. Bien évidemment, on utilise ici l’exemple du site que vous lisez actuellement, mais il suffit de changer l’adresse pour n’obtenir que les résultats de n’importe quel autre site indexé sur Google.

