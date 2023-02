Google Meet s’inspire du métavers avec des arrière-plans virtuels à 360 degrés

Google Meet ajoute une nouvelle fonctionnalité pour les visioconférences : des arrière-plans animés et vidéos à 360 degrés sur les smartphones et les tablettes. De quoi se déplacer avec l'arrière-plan sans créer un effet étrange. Pour le moment, cette nouveauté sera réservée aux utilisateurs de Google Workspace.

Fin 2020, à une époque où les restrictions sanitaires faisaient exploser les appels en visioconférence, notamment via Zoom, Google Meet dégainait les arrière-plans personnalisés : de quoi ajouter n’importe quelle photo en fond tout en vous détachant, afin de ne pas montrer son chez-soi. Un an après, l’application de visioconférence renchérissait avec les arrière-plans animés réalistes qui peuvent changer en fonction de la météo ou de l’heure de la journée. Cette fois-ci, Google Meet va encore plus loin avec des arrière-plans virtuels à 360 degrés.

Des environnements virtuels à 360 degrés dans Google Meet

Google a indiqué sur le blog de Workspace lancer les arrière-plans vidéo à 360 degrés pour la version mobile de Meet. Ceux-ci s’ajoutent aux arrière-plans immersifs et deux sont disponibles : une plage et un temple. En fait, la fonction utilise le gyroscope de son smartphone ou de sa tablette tactile pour reproduire sa position dans l’environnement virtuel. Google précise que « les administrateurs peuvent activer ou désactiver les arrière-plans pour leurs utilisateurs ». Une expérience qui est disponible sur Android et sur iOS pour le moment.

Pour le moment, la fonctionnalité est lancée ou en cours de déploiement — d’ici à quinze jours, cela devrait être disponible pour tout le monde. Cependant, tous les comptes ne pourront pas en profiter : seuls les clients Google Workspace et G Suite y auront droit. On peut imaginer qu’à long terme, Google rende disponible cette fonction à tous les utilisateurs, bien que rien ne le garantisse.

