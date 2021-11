Google Meet ajoute des arrière-plans animés réalistes pour cacher votre appartement

Google a ajouté des arrière-plans animés et réalistes à Meet avec une personnalisation de la météo ou de l'heure de la journée.

Google Meet a largement pris son essor il y a un an et demi à l’occasion des premiers confinements dans le monde entier. Initialement réservés aux seuls utilisateurs de la suite payante Google Workplace, le service de réunion en vidéo peut désormais être utilisé par tout à chacun.

Il faut dire que Google Meet s’est rapidement mis à niveau pour concurrencer les principaux services du secteur, qu’il s’agisse de Microsoft Teams ou de Zoom. En novembre 2020, Google annonçait ainsi l’arrivée des arrière-plans et d’un système de floutage. Les utilisateurs pouvaient alors masquer ce qui se trouve derrière eux avec des images fixes ou à l’aide d’un flou d’arrière-plan simulant un effet bokeh.

Depuis, Google a enrichi davantage ses fonctionnalités en introduisant des arrière-plans animés, au nombre de six. Ceux-ci permettent de vous faire figurer dans un vaisseau spatial, un sous-marin, sur une plage, dans une salle de classe, dans la forêt ou à une soirée. Néanmoins, ces arrière-plans posaient un souci de taille en raison de leur manque de réalisme. Il s’agissait à chaque fois d’animation cartoon qui n’étaient pas nécessairement adaptées au cadre d’une réunion sérieuse. Google y a remédié en annonçant ce mardi l’arrivée de deux nouveaux arrière-plans : café et appartement.

Outre le fait que ces deux arrière-plans soient animés et photoréalistes, ils peuvent également être personnalisés par l’utilisateur. Google a en effet ajouté un système de personnalisation pour modifier la météo sur ces arrière-plans ou l’heure de la journée. Vous pourrez ainsi voir un ciel étoilé à la fenêtre, de la neige qui passe devant la vitrine du café ou de la pluie si cela correspond à l’ambiance que vous souhaitez donner. « Café et appartement auront plusieurs variations, comme la neige ou la météo, ce qui aidera des équipes dispersées à mieux représenter leur créneau horaire ou leur climat », indique Google dans un billet de blog.

Des Styles pour modifier vos arrière-plans directement dans Google Meet

Outre ces deux arrière-plans animés, Google a également annoncé l’arrivée de nouveaux effets pour les arrière-plans. En plus du choix du fond, les utilisateurs pourront appliquer un filtre, appelé « style » aux images pour les afficher en noir et blanc, avec une température plus chaude ou avec un filtre pop qui ne conservera la couleur que sur les principaux objets. Une fonctionnalité qui n’est pas sans rappeler les possibilités offertes par Google Photos.

Ces fonctionnalités seront, dans un premier temps, disponibles uniquement pour les utilisateurs de Google Meet via Google Workplace. La firme précise en effet que ces fonctions ne sont pas disponibles pour les possesseurs individuels de comptes Google.

