Google Photos : une nouveauté subtile pour chercher plus facilement vos meilleures images

Google Photos expérimente une recherche plus intelligente capable de comprendre des requêtes plus fines et complexes (avec des adjectifs qualificatifs notamment) pour proposer des résultats pertinents.

Google Photos a beaucoup de points forts à mettre à son actif. Parmi eux, on peut saluer sa barre de recherche bien pratique. Il suffit de taper « coucher de soleil » pour retrouver vos clichés correspondants à cette requête. L’application montre ainsi qu’elle est déjà bien intelligente. Mais voici qu’elle prépare le terrain pour le devenir encore plus.

Google Photos et le langage naturel

Comme l’explique 9to5Google, certains internautes se rendant sur Google Photos depuis un navigateur web aperçoivent un message les invitant à tester une « recherche plus puissante ». La notification donne quelques exemples à expérimenter tels que « coucher de soleil coloré » ou « jardin apaisant ». Autrement dit, les personnes concernées peuvent non seulement chercher un élément en particulier dans leurs photos, mais également ajouter un adjectif qualificatif — pourtant subjectif — pour affiner leur requête en y ajoutant plus de nuances ou de subtilité.

Tout cela laisse à penser que Google Photos comprend un peu plus le langage naturel. D’ailleurs, si vous avez identifié des proches sur l’application — afin de retrouver facilement leurs photos juste en tapant leur nom –, vous aurez aussi droit à une amélioration de cette fonctionnalité. Au lieu d’écrire juste « Jean-Claude » par exemple, vous pourriez écrire « Jean-Claude à la Tour Eiffel » ou « Jean-Claude à la plage ».

9to5Google a testé la requête « coucher de soleil coloré » sur la version web de Google Photos. Comme on peut le voir sur la capture d’écran ci-dessous, la plateforme lui propose des résultats classés par pertinence et non pas ordre chronologique comme c’est habituellement le cas. À noter que le média américain n’a obtenu aucun résultat en cherchant la même chose sur l’application Android.

Un simple test pour le moment

De notre côté, chez Frandroid, les requêtes compliquées restent un échec sur web comme sur application mobile Tout porte à croire que les équipes de Google Photos mènent de simples tests actuellement afin de recueillir les retours d’expérience nécessaires avant un déploiement général.

Un porte-parole explique d’ailleurs à 9to5Google que Google Photos « expérimente toujours de nouvelles façons d’aider les gens à trouver et à revivre leurs photos et leurs vidéos. Cette expérience permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches plus complexes pour les aider à trouver plus facilement les photos et les vidéos qu’ils recherchent ». Peut-être en saurons-nous davantage au détour de la Google I/O prévue le 10 mai.

