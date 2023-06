Marre d’écrire des mails ? Google le fait enfin à votre place, avec Gmail sous Android

Google poursuit ses efforts en matière d'intelligence artificielle. Plus d'un mois après sa grande conférence annuelle, le géant du web déploie son ChatGPT sur l'application Android de Gmail. De quoi faire rédiger ses mails par l'IA pour aller plus vite, ou pour palier à son manque d'inspiration.

En mars dernier, Google annonçait la disponibilité prochaine d’un générateur de texte pour Google Docs et Gmail. Deux semaines plus tard, c’était la phase de test publique qui démarrait, avec une disponibilité restreinte de cette nouvelle fonctionnalité. Le tout pour préparer une Google I/O pleine d’innovations, comme à son habitude. Google étend désormais la phase de test de « Help me write » aux smartphones Android, comme le rapporte Android Police.

L’IA de Google qui rédige les mails à votre place, sur smartphone

C’est le fondateur du média anglophone, Artem Russakovskii, qui a repéré la disponibilité de l’assistant d’IA dans Gmail, sur son application Android. Attention : il ne s’agit que d’une phase de test, limitée à certains utilisateurs inscrits sur le programme Workspace Labs de Google. Pour pouvoir tester la fonctionnalité, il faut un compte Google Workspace, s’inscrire au programme et remonter la liste d’attente.

The Gmail "Help me write" AI lab just activated in the Android app. pic.twitter.com/wEfQ5zXLt0 — Artem Russakovskii (@ArtemR) June 13, 2023

Lorsqu’on rédige un brouillon de mail, un bouton apparaît en bas à droite de l’écran, juste au-dessus du clavier. Intitulé « Help me write » (« Aidez-moi à écrire ») et avec une baguette magique, il permet d’ouvrir le menu de l’IA.

L’IA générative dans Gmail // Source : Google Les différentes options de modification automatique de texte dans Gmail // Source : Google

Un champ textuel apparaît et c’est dedans que l’on peut indiquer à l’outil le type de mail que l’on souhaite rédiger, le ton à employer ainsi que d’autres détails. L’IA peut alors rédiger entièrement le mail, et l’on peut lui indiquer si l’on aime ou non le mail généré. Un bouton permet à première vue de régénérer le mail avec la même requête. À chaque fois, Gmail affiche ce message, pour prévenir de tout risque : « Il s’agit d’une aide à la rédaction créative, qui n’est pas censée être factuelle. »

Enfin, il y a d’autres outils pour personnaliser davantage le mail généré. On peut passer à un ton plus formel, augmenter ou réduire la longueur du message, recourir davantage au hasard ou écrire un autre brouillon.

Pour le moment, Google n’a pas annoncé de date de sortie officielle pour cette fonctionnalité. On peut bien sûr penser qu’à terme, « Help me write » sera disponible pour tous, sans qu’on sache quand.

