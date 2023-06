Google Meet va bientôt offrir une fonction de recadrage en deux clics

Google commence à déployer une nouvelle fonction permettant de simplifier à l'extrême le recadrage lors d'échanges vidéo sur Meet. Parfait pour ne plus jamais être décentré.

La pandémie de 2020 aura au moins eu le mérite de forcer les géants de la tech à améliorer considérablement leurs outils de visioconférence. Mais si Google Meet est devenu, par la force des choses, l’une des applications les plus complètes en la matière, certaines de ses fonctions sont encore enterrées un peu trop profondément dans les réglages. Pour simplifier l’accès au recadrage et à l’ajout d’effets en arrière-plan, Google est en train de déployer une nouvelle fonctionnalité permettant de faire tout cela… en seulement deux clics.

Cette nouveauté, pour l’instant annoncée sur l’interface de bureau de Google Meet, s’avère extrêmement accessible. Plutôt de fouiller dans les paramètres de l’application en plein call, il vous suffira bientôt de faire glisser la souris sur votre flux vidéo pour y voir apparaître des commandes contextuelles. Elles vous seront très utiles.

Google Meet s’améliore encore

À partir de ce petit menu dynamique, il suffira de cliquer sur les trois petits points affichés, puis sur « Recadrer » pour que l’application recentre automatiquement le flux vidéo sur vous. Et toujours depuis ces mêmes commandes contextuelles, vous pourrez accéder aux effets d’arrière-plan en cliquant sur l’icône avec les petites étoiles. Un volet latéral apparaîtra alors pour choisir l’effet qui vous convient le mieux (flou plus ou moins marqué, arrière-plans statiques ou animés divers et variés…).

Si dans l’ensemble cette nouveauté simplifie fortement l’accès à ces fonctions, et notamment aux effets d’arrière-plan, il faut quand même noter que le recadrage automatique n’est quant à lui accessible qu’à une partie des utilisateurs de Google Meet. Pour l’utiliser, il faut en effet être titulaire d’un compte Google Workspace, ou être abonné à la formule Google One 2 To (ou plus élevée).

On notera également que l’efficacité de ce recadrage dépendra pour beaucoup de la qualité de la webcam que vous utilisez. Et pour cause, Google Meet se contente a priori de zoomer dans votre flux vidéo pour vous recentrer… ce qui pourrait aboutir à une mauvaise qualité d’image si votre flux ne dispose pas d’une bonne netteté à l’origine.

