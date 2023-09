Après les avoir poussé en avant, YouTube aurait désormais peur de ses « Shorts »

Après avoir encouragé la publication de vidéos en format court, sur le modèle de TikTok, notamment avec les « Shorts », YouTube craindrait à présent que ce type de contenus finisse par compromettre les vidéos long-format traditionnelles.

La petite bête pourrait-elle manger la grosse ? C’est visiblement la peur de certains cadres de YouTube. D’après les informations du Financial Times, il se murmurerait en interne que la priorité donnée ces dernières années aux vidéos de courte durée pourrait avoir des effets pervers sur les vidéos long-format… véritable cœur de métier de la plateforme.

Le média économique rapporte notamment que lors de récentes réunions stratégiques, la direction de YouTube aurait « discuté du risque que les vidéos de longue durée, qui génèrent davantage de revenus pour l’entreprise, soient en train de disparaître en tant que format ». Et derrière cette préoccupation, une réalité bien tangible : les créateurs commenceraient à « produire moins de vidéos de longue durée, en raison d’un manque d’intérêt de la part des consommateurs ».

Les Shorts moins bons pour les affaires de YouTube que les vidéos longues

Comme le rapporte pour sa part 9to5Google, ce changement pourrait vite commencer à avoir une incidence sur les revenus publicitaires de YouTube. Les vidéos longues permettent à la plateforme d’ajouter plus de publicités et offrent par ailleurs un meilleur rendement en la matière, avec un « taux de clics plus élevé », notamment sur « les publicités destinées aux sites de commerce électronique ». Les vidéos long format sont enfin plus adaptées au placement de produit. Leur baisse de popularité pourrait donc affecter YouTube et sa capacité à générer des revenus.

Pour contexte, et en dépit d’une petite amélioration récente, YouTube a déjà enregistré des revenus publicitaires en baisse sur ses quatre derniers trimestres d’activité. Pour compenser, la plateforme cherche d’ailleurs à empêcher l’utilisation des bloqueurs de publicités sur PC et a récemment revu à la hausse le prix de son abonnement YouTube Premium.

