Vidéos par IA et usurpation d’identité : YouTube va sévir contre les petits malins

Covers générées par IA, contenus usurpant l'identité d'autres personnes, ou vidéos créées sans l'accord des ayant-droits... YouTube a annoncé vouloir sévir contre les inévitables dérives de l'intelligence artificielle observées récemment sur sa plateforme.

Si elles révolutionnent à marche forcée la manière de créer certains contenus, les IA génératives forcent aussi les grandes plateformes d’hébergement à établir des règles plus strictes pour en limiter les dérives. L’objectif est d’éviter la publication de contenus à la légalité (ou à l’éthique) parfois plus que discutable. Parmi les services en première ligne, YouTube, qui a récemment annoncé vouloir sévir (grâce à ses propres outils dopés à l’IA) contre plusieurs types de vidéos et contenus générés à l’aide de l’intelligence artificielle.

La filiale de Google a notamment indiqué qu’elle supprimerait prochainement les reprises musicales (« covers ») créées par IA, ainsi que tout autre contenu généré par l’IA qui tend à usurper l’identité d’un artiste, d’une personne ou d’un autre utilisateur de la plateforme.

YouTube contraint de mettre des limites aux créations par IA

« Dans les mois à venir », explique YouTube, ce tour de vis concernera notamment les contenus créés sans l’autorisation des ayant-droit, ou sans l’aval des personnes concernées. Il impactera aussi les contenus ayant pour objectif de déformer un point de vue, mais à la condition qu’une réclamation soit faite par le biais de la procédure de demande de confidentialité de YouTube.

La plateforme assure toutefois qu’il est « important de trouver un équilibre entre ces opportunités et notre responsabilité de protéger la communauté YouTube ». En clair, le groupe devrait adopter une approche au cas par cas, en tenant compte d’un certain nombre de critères avant de supprimer des contenus générés par IA.

On imagine néanmoins que la firme accordera une attention toute particulière aux vidéos destinées à se moquer ou à harceler quelqu’un, ainsi qu’aux vidéos ayant pour vocation d’usurper l’identité d’une personne pouvant être clairement identifiée. Un point important pour limiter, entre autres, la prolifération de « deep-fakes ».

On apprend en outre que la firme forcera les créateurs de contenus par IA à signaler explicitement la nature synthétique de leurs vidéos. Sous peine de suspension ou d’exclusion pure et simple du programme de partenariat de YouTube, qui permet notamment la monétisation desdits contenus.