Les IA génératives telles que ChatGPT et Midjourney sont sur toutes les lèvres. Mais les utilisez-vous régulièrement ?

La véritable star de ce début d’année s’appelle ChatGPT. L’IA conversationnelle d’OpenAI est devenue tellement tendance qu’on en entend parler partout, pour le meilleur et pour le pire. Intégré à Bing, ChatGPT effraye Google qui voit son monopole s’étioler. Dans les PowerToys, il promet de nous simplifier la vie. Dans nos claviers virtuels, il va nous faire gagner du temps.

Et si ChatGPT a remis l’intelligence artificielle sous les feux des projecteurs, ce n’est pas la seule IA générative disponible actuellement. On peut évidemment citer Midjourney, Stable Diffusion ou Dall-E pour les images, mais il en existe pour de nombreux usages, avec des déclinaisons en vidéo, en musique, etc.

Bien sûr, ces intelligences artificielles génératives n’ont pas que de bons côtés et certains les exploitent déjà à de mauvaises fins. Génération de malwares, désinformation, scams, le champ des possibles est énorme et nécessite de redoubler de vigilance pour ne pas se faire arnaquer.

Les usages de ces intelligences artificielles n’ont pas encore tous été explorés et il reste un large chemin à défricher dans les mois et les années à venir. Si les dernières tendances informatiques comme la blockchain, le métavers ou les NFT n’ont pas réussi à faire mouche, celle-ci a touché le grand public extrêmement rapidement et s’annonce très prometteuse. À condition bien sûr de ne pas rater le train.

À quelle fréquence utilisez-vous les IA génératives ?

Et vous, avez-vous pris le train en marche ? Avez-vous passé des heures et des heures à discuter avec ChatGPT ou à demander des images à Midjourney ? Ça nous intéresse, alors dites-nous à quelle fréquence vous les utilisez !

Est-ce que vous utilisez des IA génératives (ChatGPT, MidJourney, Dall-E, etc.) ? Oui, tous les jours

Oui, quelques fois par semaine

J'ai déjà essayé quelques fois

Non, jamais

Pour apporter un peu plus de contexte, n’hésitez pas à détailler dans les commentaires de cet article votre utilisation de ces IA.

