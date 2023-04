Une combinaison gagnante : PowerToys s’enrichit de ChatGPT sur Windows

Plutôt que de passer par le site web d'OpenAI, un plugin devrait bientôt permettre d'utiliser l'intelligence conversationnelle ChatGPT directement une barre de recherche pour Windows. Un module prévu pour être intégré à la boîte à outils PowerToys de Microsoft.

Après le succès de l’intelligence artificielle ChatGPT, lancé fin 2022, plusieurs développeurs se concentrent désormais sur l’intégration du chatbot dans les services et systèmes d’exploitation existants.

C’est le cas d’un nouveau plug-in en cours de développement pour PowerToys, la fameuse boîte à outils de productivité pour Windows 10 et 11, partagé sur la page Github du logiciel. Un outil qui devrait vous permettre de poser des questions à ChatGPT à tout moment d’un simple raccourci clavier.

ChatGPT dans la barre de recherche Run

Si l’utilisation de l’intelligence artificielle conversationnelle d’OpenAI est déjà assez simple, ce plug-in vise à éviter de devoir aller sur le site officiel pour obtenir des résultats basés sur vos demandes textuelles.

Créé par le développeur Simone Franco, déjà connu pour l’application WSATools, ce module s’ajoute à un outil déjà existant : PowerToys Run, une barre de recherche omnisciente permettant de trouver des fichiers, faire des calculs ou d’obtenir un résultat Google dans le même champ de texte, activable via un simple raccourci clavier.

Le plug-in ChatGPT permet donc simplement d’adresser sa demande directement à l’IA. Comme d’autres plug-ins similaires pour Run, il suffit de taper deux points d’interrogation avant sa question.

Comme le montre l’image d’exemple, vous pouvez ainsi taper « ?? peux-tu me suggérer un outil pour modifier des fichiers png ? » pour afficher la réponse de ChatGPT juste sous la barre de recherche. Une clé API d’OpenAI sera en revanche nécessaire.

Un outil encore inaccessible

Pour le moment, ce module n’est pas ni ajouté officiellement dans PowerToys, ni installable facilement via un fichier EXE. Et pour cause : le plug-in a été développé en à peine deux heures par le développeur.

C’est après avoir partagé son idée sur Twitter que Clint Rutkas, le chef de projet de PowerToys, a proposé à Simone Franco d’en faire un outil officiel à terme. Le module devrait donc être intégré dans la boîte à outils de Microsoft à terme.

Si vous souhaitez prendre votre mal en patience, il est en revanche possible de contribuer à son développement via la page Github dédiée.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le prochain numéro !