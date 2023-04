ChatGPT : cette application non-officielle s’intègre parfaitement à Windows

Si vous faites partie des nombreux utilisateurs de l'intelligence artificielle ChatGPT depuis sa sortie fin 2022, une nouvelle application native pour Windows non-officielle, Easychat AI, permet d'utiliser le service sans même se connecter à un compte OpenAI.

C’est une version non officielle qui fait presque mieux que la version web. Alors que l’intelligence conversationnelle ChatGPT est devenue mondialement populaire depuis sa sortie en novembre 2022, une nouvelle application nommée Easychat AI intègre le service d’OpenAI sous forme d’application native pour Windows sur le Microsoft Store.

Un service relayé par le site d’informations Windows Central qui va même un peu plus loin dans l’adaptation de ChatGPT au système d’exploitation de Microsoft.

Aucune connexion nécessaire

Premier avantage d’Easychat AI par rapport à la version web de ChatGPT : l’application de bureau non officielle est légère et adopte les codes de design récemment développés par Windows 11, offrant même un mode sombre identique à celui des fenêtres de l’OS.

Par ailleurs, EasychatAI est compatible avec le format Markdown, simplifiant la lecture et l’écriture de code dans l’application. Seul petit défaut noté par Windows Central : la version web de ChatGPT semble mieux gérer l’affichage de textes à puces, saut à la ligne et éléments de mise en forme.

En revanche, Easychat AI ne demande pas de connexion à un compte OpenAI pour être utilisée, comme c’est le cas pour la version web officielle. S’il faut bien entrer une clé de l’API de ChatGPT dans les paramètres (obtenue au préalable via un compte OpenAI), vous n’aurez pas besoin d’entrer vos identifiants pour utiliser l’application. La clé est stockée localement sur votre ordinateur.

Un service (presque) gratuit

Toutefois, l’API d’OpenAI reste payante à chaque utilisation. Mais selon le journaliste de Windows Central, cet accès « est très abordable. Jusqu’à présent, j’ai dépensé 0,04 dollar sur le crédit d’essai gratuit de 5 dollars fourni par OpenAI. »

Côté EasychatAI, le téléchargement et l’usage de l’application Windows est gratuit jusqu’à 30 demandes par jour et pour un seul appareil. Au-delà de cette limite, il faudra soutenir le développement via un abonnement à vie à 20 dollars afin de débloquer un nombre illimité de recherches sur 10 appareils maximum. Cependant, au 5 avril 2023, Easychat AI propose une offre de lancement moins chère à… 0 dollar. C’est donc le bon moment d’en profiter gratuitement.

