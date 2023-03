PowerToys : 2 nouvelles raisons de télécharger cette boîte à outils indispensables pour Windows

Le logiciel indispensable de Microsoft se met à jour, toujours pour améliorer la productivité sur Windows. Si les précédentes versions contenaient surtout des améliorations des outils existants, PowerToys 0.68.0 ajoute deux nouveaux jouets pour ses utilisateurs.

La boîte à jouets de Windows s’améliore encore ! Mercredi 1er mars, le logiciel PowerToys développé par Microsoft et conçu pour améliorer la productivité des utilisateurs a été mis à jour vers une version 0.68.0.

Une énième version bêta qui ne se contente pas d’améliorations d’outils existants et de corrections de bugs. Deux nouveaux utilitaires dédiés à améliorer le copier-coller et l’usage de plusieurs écrans font leur arrivée.

Du copier-coller sans laisser de trace

Premier jouet ajouté à cette version : « Paste as Plain Text », traduit par « Coller en tant que texte brut ». Tout est dans le nom, puisqu’une fois activé dans PowerToys, cette option vous permet de ne garder que le contenu du texte que vous copiez depuis un site ou un document. Même le texte sélectionné est en gras souligné dans une police de caractère avec sérif en taille 27, coller cet extrait dans un e-mail n’affichera que le texte.

Si les navigateurs web modernes intègrent déjà cette option via le raccourci Ctrl + Shift + V, « Paste as plain text » promet de l’appliquer à tous vos logiciels, en plus de laisser les utilisateurs choisir sa combinaison de touches. Par défaut, c’est Ctrl + Win + V.

Saut de souris d’un écran à l’autre

Deuxième nouvel outil : « Mouse Jump », ou « Saut de souris ». Ajoutée dans la section des utilitaires pour souris, cette fonctionnalité permet de déplacer rapidement votre curseur sur de grandes distances.

Une fois activée, vous pouvez utiliser les touches Win + Shift + D pour faire apparaître une fenêtre réunissant une copie miniature de tous vos écrans. Cliquer à n’importe quel endroit de cette fenêtre y téléporte alors votre curseur. Pratique au quotidien si vous utilisez un très grand écran ou plusieurs moniteurs.

Une boîte à jouets indispensable

Le détail de ces deux nouvelles fonctions et tous les correctifs et améliorations inclus dans cette mise à jour sont listés sur la page GitHub de PowerToys. Car on le rappelle, cette suite d’outils de productivité est aujourd’hui open source depuis 2019, après une première vie sur Windows 95 et XP.

Cette nouvelle version a notamment apporté un outil pour repérer facilement le curseur de sa souris sur l’écran, une barre de recherche omnisciente calquée sur le modèle du Spotlight de macOS, et, plus récemment, la possibilité de taper des caractères spécifiques (comme les É et Ç chers à la langue française) sans aller les chercher dans la Table des caractères.

PowerToys 0.68.0 est disponible sur Windows 10 et 11, autant dans sa version bureau que dans son application Microsoft Store du logiciel.

