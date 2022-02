Curseur de souris : Microsoft peaufine son outil pour le repérer aussi sec

Avec la version 0.55 de ses PowerToys, Microsoft perfectionne encore sa fonctionnalité permettant de retrouver, en un clin d'œil, le curseur éternellement perdu de la souris.

Pas nécessairement très connus du grand public, les outils PowerToys permettent à Microsoft de compléter l’expérience Windows en lui ajoutant des fonctionnalités avancées. Regroupées au sein d’une application unique, disponible en open source, certaines de ces fonctions s’avèrent réellement pratiques. Parmi elles se cache notamment un outil permettant de retrouver facilement le curseur de la souris. Un outil très utile, surtout lorsqu’on a une grande surface d’affichage ou plusieurs écrans.

On apprend cette semaine qu’au travers de PowerToys 0.55, Microsoft a complété cette fonctionnalité afin de la rendre encore plus efficace. Et pour ce faire, la firme change d’approche : en lieu et place du halo de couleur centré sur le curseur perdu, l’outil permet maintenant d’afficher un réticule.

Un viseur directement braqué sur le curseur perdu

Ce réticule prend des airs de grand viseur braqué directement sur le curseur. Comme le précise XDA Developers, cette fonction s’active et se désactive avec le raccourci Ctrl+Alt+P (raccourci que l’on peut personnaliser). Il est également possible de customiser le réticule (couleurs, épaisseur, opacité…) en passant par les paramètres d’apparence du nouveau menu « Réticules du curseur de souris » des PowerToys. Notez bien que ce réticule est par contre persistent : il ne disparaîtra pas sans intervention de votre part.

PowerToys 0.55 ne se contente toutefois pas d’apporter ce nouvel outil de repérage du curseur. Outre des corrections de bugs, il vient aussi avec la prise en charge de plus de 150 fichiers de développeurs pour le volet de prévisualisation, et deux nouveaux modules complémentaires pour l’explorateur de fichiers. Une fonction permettant de générer des vignettes au format STL est aussi d’actualité.

Pour rappel, PowerToys est accessible à la fois sur le Microsoft Store et sur GitHub, à cette adresse.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.