Microsoft révolutionne SwiftKey (Android et iPhone) en y intégrant ChatGPT

On s'interrogeait sur les raisons pour lesquelles Microsoft avait accumulé des dizaines d'applications sur iOS et Android. L'introduction des IA conversationnelles leur permet désormais de donner une raison d'être à cette collection. SwiftKey, pour Android et iPhone, bénéficie de ChatGPT et d'une myriade de nouvelles fonctionnalités « intelligentes ».

Microsoft avait prévu de fermer SwiftKey sur iOS en 2022, mais a finalement décidé de ne pas le faire. On s’y attendait, Microsoft a annoncé l’intégration de son chatbot Bing, son IA conversationnelle basée sur GPT-4, dans son application de clavier pour smartphone sur Android et iOS. Cette intégration permet aux utilisateurs de discuter avec le bot directement depuis leur clavier mobile et de rechercher des informations sans avoir à changer d’application.

Trois nouvelles fonctionnalités

Bing propose trois principales fonctionnalités sur SwiftKey : Chat, Tone et Search. Avec la fonction Chat, les utilisateurs peuvent accéder à Bing pour des requêtes plus détaillées. La fonction Tone permet de personnaliser le texte en fonction de diverses situations grâce à l’intelligence artificielle. La fonction Search permet de rechercher rapidement sur le web directement depuis le clavier, évitant ainsi de passer d’une application à l’autre.

La fonction Tone est conçue pour faciliter et améliorer la communication des utilisateurs en utilisant l’intelligence artificielle pour adapter leur texte à toutes les situations. Cette fonctionnalité peut s’avérer utile lorsque vous éprouvez des difficultés à adopter un ton formel dans vos e-mails professionnels ou si vous apprenez une nouvelle langue et nécessitez de l’aide pour sélectionner les mots appropriés, selon Microsoft. Cette fonction permet de rendre vos phrases plus professionnelles, informelles, courtoises ou suffisamment succinctes pour un post sur les réseaux sociaux.

Grâce à la fonction de recherche, il est possible d’effectuer des recherches rapides sur le Web directement depuis votre clavier, supprimant ainsi la nécessité de passer d’une application à l’autre. L’entreprise met en avant que cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous discutez avec un ami et souhaitez effectuer une recherche en plein milieu de la conversation.

Les nouvelles fonctionnalités de SwiftKey sont accessibles dans tous les pays où Bing est disponible. La fonction Search est accessible à tous, mais l’accès à Tone et Chat nécessite de se connecter avec un compte Microsoft approuvé pour accéder à la nouvelle version de Bing.

Microsoft a également annoncé aujourd’hui un accès plus étendu à Bing dans les discussions de groupe sur Skype. Enfin, Bing est désormais disponible via Microsoft Start, l’expérience de lecture d’actualités personnalisées de l’entreprise.

