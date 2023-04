Microsoft veut voir Bing Chat partout, même dans son clavier SwiftKey

Le programme bêta du clavier Android SwiftKey se voit ajouter le nouveau Bing conversationnel. Chez Microsoft, l'intelligence artificielle s'invite partout et ça pourrait changer plein de choses.

Microsoft mise cette année beaucoup sur l’intelligence artificielle, quitte à la faire passer avant des milliers d’employés. Tant et si bien que son Bing dopé à l’IA avec GPT-4 tend à s’inviter dans tous les services de la marque : le moteur de recherche évidemment, Office, et désormais SwiftKey, son clavier Android. C’est en tout cas ce que rapporte The Verge : certains utilisateurs du programme bêta de l’application commencent à pouvoir accéder à cette fonctionnalité.

Comme le média anglophone l’écrit, l’intégration de Bing Chat dans le clavier permet d’accéder au chatbot, mais on a aussi un mode permettant de réécrire du texte selon une tonalité choisie. Pour y accéder, il faut simplement cliquer sur le logo Bing dans la barre supérieure du clavier.

Dès lors, un champ de recherche s’ouvre pour faire une recherche sur Internet, réécrire du texte ou discuter avec l’assistant Bing. Une fonction qui peut faire doublon avec l’application Bing, qui, elle aussi, intègre l’agent conversationnel.

Pour y accéder, il suffit d’accéder à la bêta de SwiftKey et ce n’est pas un programme caché puisque c’est même le directeur technique de la division mobile de Microsoft qui l’a indiqué sur Twitter.

Did we just add major AI functionality to @SwiftKey? Slowly rolling out. Get yourself onto the Beta channel to taste the future.

— Pedram Rezaei (@pedram_re) April 6, 2023