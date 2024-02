Google Messages préparerait plusieurs nouveautés pour vous simplifier la vie

Google aurait plusieurs nouveautés dans ses cartons pour rendre l'interface de Google Messages moins brouillonne.

Google n’en finit plus de proposer de nouvelles fonctionnalités pour son application de messagerie, Google Messages. Si l’application a initialement été lancée comme une simple application de gestion de SMS, elle propose, depuis plusieurs années, de nombreuses fonctionnalités qui en font une alternative crédible à WhatsApp, Telegram, Signal ou Messenger, notamment grâce à l’adoption du RCS.

Outre les fonctions de messagerie instantanée, Google propose également de plus en plus de fonctionnalités et travaillerait également sur plusieurs nouveautés afin de simplifier la vie de ses utilisateurs, comme le rapporte le site The SpAndroid. Le site a en effet publié ce week-end un article avec quatre nouveautés découvertes dans la dernière version bêta de Google Messages. Si ces nouveautés ne sont pas encore accessibles pour les utilisateurs, elles sont cependant visibles dans le code de l’application ou peuvent être activées en modifiant certains paramètres.

La principale nouveauté concerne la fonctionnalité d’appareil photo intégrée à Google Messages. Il est déjà possible de prendre une photo depuis son smartphone à l’aide de Google Messages. Néanmoins, la fonction d’appareil photo intégrée est pour le moins rudimentaire, ne proposant que quelques fonctions, comme l’activation du flash, le choix entre la photo et la vidéo, ou la possibilité de zoomer. D’après les éléments de code découverts par The SpAndroid, Google travaillerait à proposer des « effets de caméra » au sein de l’appareil photo intégré à Google Messages. On ignore encore quels seront ces effets qui pourraient être proposés au sein de Google Messages, mais on peut imaginer qu’il s’agira, à la manière de ce que propose Instagram, de filtres et d’effets pour retoucher rapidement une photo. Un bout de code mentionne notamment des « effets de filtre ».

Des nouveautés pour rendre l’interface moins brouillonne

Outre la caméra intégrée à Google Messages, plusieurs paramètres peuvent permettre de gérer l’apparence de l’application de messagerie. Le premier va retirer, en haut de l’écran de recherche de messages, les contacts les plus récents. Le second va quant à lui supprimer de la liste des conversations les plus récentes, l’aperçu des messages en brouillon.

Enfin, la dernière nouveauté repérée par The SpAndroid concerne les paramètres et plus précisément le menu de paramètres avancés. Un nouvel écran va permettre de partager ses informations anonymisées avec Google pour aider la firme à améliorer son service et à mieux diagnostiquer d’éventuels problèmes. Par défaut, l’option devrait cependant être désactivée.

Pour l’heure, ces fonctions n’ont pas encore été officiellement annoncées par Google. Elles pourraient cependant être présentées en bonne et due forme dans les prochains mois.

