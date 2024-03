L’appli Fichiers de Google ajoute une petite fonctionnalité utile, mais pas pour tout le monde

Google ajoute une fonction de scanner directement dans son application Files by Google, son explorateur de fichiers sur Android. Malheureusement, le scanner n'est disponible que sur les smartphones Pixel.

Il existe l’explorateur de fichiers d’Android, mais certains smartphones embarquent Files by Google, ou Fichiers par Google en français. C’est le cas des smartphones Pixel de la marque. Ce sont ces derniers uniquement qui se voient ajouter un scanner.

Une fonctionnalitĂ© bien pratique pour l’appli Fichiers de Google

Ce dĂ©ploiement a Ă©tĂ© repĂ©rĂ© par Mishaal Rahman, expert d’Android, comme il l’indique sur X. Cette mise Ă jour est dite « cĂ´tĂ© serveur », ce qui signifie qu’il n’y a pas besoin de faire de mise Ă jour pour voir le scanner arriver. Nous avons pu nous-mĂŞme tester la fonctionnalitĂ© sur un Pixel 8, ce qui laisse Ă penser qu’elle est dĂ©ployĂ©e ou en cours de dĂ©ploiement en France Ă©galement. Si vous voulez tester cela, vĂ©rifiez que la version de l’application Files by Google est bien la 1.2729.610141523.0.

DorĂ©navant, un bouton « Scanner » apparaĂ®t dans le coin infĂ©rieur droit de l’Ă©cran. En appuyant dessus, la camĂ©ra arrière du smartphone s’ouvre et l’on peut commencer Ă numĂ©riser ses documents. Le scanner peut lui-mĂŞme dĂ©cider de la zone Ă scanner, mais on peut aussi dĂ©finir Ă la main la zone. La fonction permet Ă©galement de recadrer, pivoter, nettoyer ou mĂŞme ajouter des filtres Ă ladite numĂ©risation. Enfin, on peut combiner plusieurs documents en une image si besoin.

Pour aller plus loin

Comment scanner des documents avec smartphone : les meilleures applications Android

Ce scanner ressemble en fait beaucoup Ă celui disponible sur Google Drive. Tous les documents numĂ©risĂ©s sont enregistrĂ©s au format PDF et stockĂ©s dans un nouveau dossier nommĂ© « NumĂ©risĂ© » dans Files by Google. Pour l’instant, la fonctionnalitĂ© est uniquement disponible sur les Pixel. EspĂ©rons qu’elle soit dĂ©ployĂ©e un jour sur tous les autres smartphones Android. D’autant plus que certains ont Files by Google installĂ©e par dĂ©faut.

Envie de retrouver les meilleurs articles de Frandroid sur Google News ? Vous pouvez suivre Frandroid sur Google News en un clic.