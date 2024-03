Google Messages : voici un meilleur aperçu des choses que vous pourrez faire avec Gemini

Un bidouilleur partage quelques captures d'écran permettant d'avoir un meilleur aperçu des interactions avec l'IA Gemini dans Google Messages.

L’IA Gemini va être intégrée l’application Google Messages pour vous aider à écrire vos SMS/RCS. Or, comme le souligne AssembleDebug sur son blog TheSpAndroid, pour le moment, les seules images qu’on a pu voir de cette nouveauté sont des visuels diffusés par la firme de Mountain View.

Toutefois, en s’appuyant sur la dernière version de l’application, il a pu bidouiller un peu pour déjà profiter de quelques interactions avec Gemini sur Google Messages. Il a ainsi pu faire des captures d’écran pour illustrer un peu certaines possibilités et les a agrémentées de quelques commentaires.

Google Messages Télécharger gratuitement

Quelques exemples d’interactions avec Gemini dans Google Messages

Premier constat : l’intégration de Gemini dans l’application de messagerie est semblable à la version web de cet agent conversationnel (qui remplace Bard). Autre précision intéressante : l’outil est compatible avec des extensions de services Google comme Gmail, Maps, Workspace, Flights… Par exemple, « je lui ai demandé de montrer des mails de la semaine dernière et il les a montrés », écrit AssembleDebug.

Le bidouilleur a pu demander quelques conseils pour améliorer son code et le résultat semble satisfaisant, malgré l’absence de bouton Copier qui aurait simplifié la tâche. Ici, il faut encore sélectionner tout le texte pour le copier. Plus impressionnant encore : directement dans Google Messages, Gemini peut générer des images à la manière de Midjourney.

Gemini dans Google Messages // Source : AssembleDebug – TheSpAndroid Gemini dans Google Messages // Source : AssembleDebug – TheSpAndroid

Sachez en outre que Gemini sur Google Messages ne fonctionnera pas si vous n’êtes pas connecté à votre compte Google. Précisons aussi que l’IA peut donner des réponses personnalisées selon l’émoji qu’on laisse en réaction.

Enfin, dans les captures d’écran d’AssembleDebug, on voit que Gemini n’est pas encore au point pour décrire le contenu d’une image directement dans Google Messages. « Je ne peux pas traiter ce fichier », répond l’IA à chaque fois. Sans doute un dysfonctionnement qui ne tardera pas à être corrigé.

Gemini dans Google Messages // Source : AssembleDebug – TheSpAndroid Gemini dans Google Messages // Source : AssembleDebug – TheSpAndroid

Bon à savoir : Gemini s’appuie sur le protocole RCS pour ses interactions dans Google Messages. En revanche, il ne profite pas du chiffrement de bout en bout, car Google a sans doute besoin de récolter des données sur son outil pour l’améliorer au fil du temps.

Google Gemini pour Google Messages n’est pas encore disponible en Europe. Pour le moment, l’outil est en bêta en anglais dans 165 pays et sur les smartphones Google et Samsung les plus récents.