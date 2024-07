Google Maps pourrait faciliter les voyages à plusieurs voitures avec cette fonction ultra-pratique

Google a déposé une demande de brevet sur nouvelle fonctionnalité pour Google Maps. Elle devrait permettre de faciliter les voyages à plusieurs, si elle voit le jour.

On connaît les galères pour se retrouver à un endroit avec sa voiture, mais aussi pour concevoir le bon itinéraire : ou prendre un tel, ou déposer un autre. Google travaille dessus, comme le montre une demande de brevet récemment déposée et découverte par Igilta, pour rendre Google Maps encore un peu plus utile.

Comment Google Maps veut coordonner la navigation à plusieurs

Ce brevet a été découvert dans les demandes déposées aux États-Unis par Google. Il vise à coordonner la navigation pour les groupes. Dans l’idée, les utilisateurs devraient pouvoir créer des voyages à plusieurs. Le créateur de l’itinéraire peut ajouter d’autres utilisateurs à un groupe, afin d’aller à une même destination depuis plusieurs endroits.

On peut évidemment décider de passer par tous les points de départ afin de covoiturer si on est en voiture par exemple. Attention toutefois, il ne s’agit pas d’un système de covoiturage façon Blablacar : a priori, vous devrez connaître les autres utilisateurs pour voyager avec eux.

Durant le trajet, Google Maps peut envoyer des notifications, partager la progression du voyage et même suggérer des lieux de rencontre, pour se garer plus facilement. L’intérêt de cela, c’est que si quelqu’un vient vous chercher, vous n’aurez plus à lui demander toutes les cinq minutes quand est-ce qu’il arrive. En se rendant dans Google Maps, vous pourrez le voir. Et ce, même avec plusieurs participants.

De quoi être prévenu si le trafic est dense et/ou qu’il y a un accident sur la route. Dans son brevet, Google ajoute même une fonction de chat vocal entre les participants. Dans le cas où vous voyagez à plusieurs voitures, vous pourrez avoir une idée de l’avancement de l’autre voiture : si elle est devant, derrière. De quoi ajuster sa vitesse ou s’arrêter à la prochaine aire d’autoroute (pour en plus de ça, faire une pause).

Le système décrit l’est dans le cadre d’une demande de dépôt de brevet. Google a conceptualisé ce système, mais ne l’a pas du tout appliqué. Google Maps pourrait un jour tester et même déployer cette solution, mais pourrait également y renoncer. C’est pourquoi rien ne garantit que cette fonctionnalité verra le jour.

