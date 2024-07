L’application Google est en passe de devenir un véritable couteau suisse numérique

Sur Android, la recherche de contacts, d’applications ou de paramètres système sera bientôt plus facile. En effet, l’application Google étendra ses capacités au-delà de la simple recherche web.

Sommes-nous devenus fainéants ? Depuis plusieurs années, les systèmes d’exploitation de nos ordinateurs et smartphones rendent la navigation plus intuitive grâce à de simples requêtes textuelles. Logiciels et paramètres deviennent ainsi aisément accessibles en quelques mots, voire quelques lettres, évitant le dédale parfois complexe des menus et sous-menus.

Cette fonctionnalité devrait prochainement faire son apparition sur les appareils Android. Repérée par nos confrères d’Android Authority dans la version bêta 15.30.27.29 de l’application Google, une nouvelle recherche universelle vient compléter les fonctionnalités existantes de la barre textuelle, actuellement limitée aux requêtes sur un moteur de recherche, à l’ouverture de Lens ou à l’activation de l’Assistant Google.

Dans la lignée de la recherche universelle disponible sur les appareils Pixel, cette nouvelle fonctionnalité affichera, en plus des résultats web, des contacts, des applications installées et des raccourcis vers les paramètres système. Une fonctionnalité bien pratique, donc, qui ne se limitera pas aux seuls appareils de la firme américaine et qui s’étendra à l’ensemble des smartphones et des tablettes sous Android. Du moins, ceux compatibles avec les prochaines mises à jour de l’application Google.

Une nouveauté bienvenue qui devrait arriver sous peu

Pour les utilisateurs préférant une expérience plus épurée, une option permettra d’ignorer ces nouveaux résultats. Néanmoins, étant donné l’utilité de cette fonctionnalité, on peut s’attendre à ce que de nombreux utilisateurs y trouvent un réel intérêt, particulièrement auprès de ceux habitués à utiliser fréquemment le champ de recherche Google.

Actuellement, l’accès à cette nouveauté nécessite une autorisation développeur. Cependant, sa présence à un stade avancé du processus de mise à jour laisse présager que Google a considérablement progressé dans son développement. On peut donc raisonnablement envisager son intégration dans la version stable de l’application dans un avenir proche, probablement dans les semaines ou les mois à venir.