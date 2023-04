La recherche Pixel pour tous les smartphones Android (mais ce n’est pas grâce à Google)

Google apporte beaucoup de fonctionnalités avec son interface pour ses Pixel, qu'on aimerait souvent voir sur les autres smartphones Android. Parmi elles, la recherche universelle, qui permet de faire de la recherche dans les applications et sur Google simultanément. L'application Pixel Search clone cette fonctionnalité pour pouvoir l'utiliser sur n'importe quel modèle.

Le développeur Rushikesh Kamewar a publié sur le Play Store un clone de la recherche universelle que l’on trouve sur l’interface Pixel Experience. Elle permet de chercher depuis un même endroit dans ses contacts, ses fichiers, ses applications, raccourcis, etc. Le tout arbore le design Material You présent sur les applications Google.

Pixel Search : un bout du Pixel sur n’importe quel modèle

Il faut rappeler qu’il y a quelques années, on trouvait de la recherche universelle sur beaucoup de smartphones Android, intégrant aussi les résultats de recherche Google et dans d’autres applications. Aujourd’hui, seules quelques interfaces l’ont encore. Parmi elles, on compte MagicOS, l’interface des smartphones Honor, qui permet de chercher des applications, mais aussi dans son agenda ou dans ses contacts.

C’est le média espagnol Xataka qui rapporte l’existence de cette application Android. Pixel Search n’est donc pas une application officielle de Google, mais elle reprend le système de recherche universelle que l’on trouve sur les Pixel.

Attention, l’installation peut faire peur : il faut autoriser beaucoup d’accès à l’application : contacts, fichiers, raccourcis, applications, etc. On peut toutefois utiliser Pixel Search sans les donner, bien que cela réduise fortement l’intérêt de l’application. À moins d’avoir vraiment confiance en son développeur (que nous ne connaissons pas), nous ne vous recommandons pas d’accorder ces autorisations à Pixel Search sur votre smartphone principal. Nous ignorons ce qu’il peut faire de toutes ces données et pourrait très bien les exploiter s’il en avait envie.

Une barre de recherche rapide permet même de choisir l’application dans laquelle vous voulez chercher : Google, Chrome (cela peut être utile si vous avez un moteur de recherche qui n’est pas Google), YouTube, Google Maps, le Play Store, Netflix, YouTube Music, Twitter ou encore Spotify. C’est le cas si ces applications sont installées sur votre smartphone.

Des options de personnalisation de cette application de recherche universelle

Dans les paramètres, on peut désélectionner des modes de recherche, indiquer à l’application là où on ne veut pas qu’elle aille chercher. La configuration va encore plus loin puisqu’on peut même enlever certaines applications de la recherche.

Si l’on peut faire des recherches en ouvrant l’application, ce n’est pas son plus grand intérêt. Pixel Search propose un widget de 4 cases (en ligne), identique à la barre de recherche Google classique que l’on trouve par défaut sur l’écran d’accueil de tous les smartphones Android. De quoi la remplacer pour utiliser au mieux l’application de Rushikesh Kamewar. Côté visuel, on peut choisir différents packs d’icônes et alterner entre un mode clair et un mode foncé.

