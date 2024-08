Comment Google Lens va améliorer ses recherches avec votre voix

Après avoir offert la possibilité de donner davantage de contextes à vos requêtes grâce à son option de recherches multiples. Google va aujourd’hui plus loin en vous permettant d’utiliser votre voix pour affiner vos demandes.

Google Lens, c’est l’outil de reconnaissance d’images de la firme de Mountain View. Après avoir ajouté la possibilité de donner du contexte à vos recherches par écrit, la firme semble prête à passer au niveau supérieur en vous permettant d’utiliser votre voix.

Google Lens Télécharger gratuitement

Votre voix sera votre meilleur outil

Google Lens vous permet de faire pas mal de choses allant de la traduction de textes en langues étrangères à l’identification de plante. Il arrive cependant que ces recherches doivent se préciser pour apporter du contexte à votre démarche. En 2022, Google apportait une solution en vous permettant d’ajouter des requêtes supplémentaires à votre recherche. Cependant, le processus n’intervenait qu’après la recherche initiale et pouvait parfois se tromper. On apprend via Android Police que ceci devrait bientôt changer.

C’est sur X (anciennement Twitter) que Mishaal Rahman a posté les résultats de cette nouvelle méthode de recherche.

Au lieu de cliquer sur une image puis d’ajouter du contexte, vous n’aurez qu’à maintenir le bouton de recherche, enregistrer une vidéo avec Lens et y ajouter le contexte à l’audio. Google Lens en tiendra alors compte.

Un déploiement large à venir

Cette fonctionnalité avait été repérée dès la fin de l’année 2023 et semble enfin prête à se déployer. Selon Android Police, la fonctionnalité est disponible sur tous les téléphones Android. Nous vous invitons à vérifier que vous possédez bien la dernière version de Google Lens sur votre téléphone si elle n’apparaît pas.

Google Lens continue son chemin dans l’identification. Dernièrement, la firme de Mountain View intégrait Lens à son process de recherche pour vous proposer des vidéos YouTube. L’ajout de notes vocales en contexte devient alors encore plus pertinent pour trouver la solution qui vous convient le mieux.

Votre café et votre dose de tech vous attendent sur WhatsApp chaque matin avec Frandroid.