Comment Google Lens devrait faciliter la recherche sur YouTube

La recherche textuelle est-elle en passe de devenir obsolète ? Après son introduction sur Google, Lens pourrait bien arriver sur YouTube.

Lorsque les mots sont difficiles à trouver, les images peuvent être d’une grande aide. En tout cas, vous en avez peut-être fait l’expérience à maintes reprises lorsque vous cherchez quelque chose. Que ce soit pour trouver le nom d’un tableau, l’espèce d’une mauvaise herbe ou le prix d’une lampe de bureau au nom suédois imprononçable, les applications de reconnaissance visuelle peuvent faire des miracles. Et, à cet égard, Google Lens est particulièrement douée.

Ce n’est donc pas pour rien que la firme de Mountain View la met en avant aux côtés de la recherche textuelle classique sur son moteur de recherche. Pour l’instant, les résultats proviennent de ce dernier, mais ils pourraient bientôt venir d’ailleurs. En effet, Google a annoncé sur son site web qu’elle expérimentait l’utilisation de Lens sur sa plateforme de streaming.

Cette fonctionnalité est accessible via un nouveau bouton dans la barre de recherche de YouTube, et permet aux utilisateurs de trouver des vidéos à l’aide de la caméra d’un smartphone. Vous cherchez la bande-annonce d’un film actuellement projeté au cinéma ? Il suffit de prendre son affiche en photo et Lens se charge du reste tout en ne montrant que des résultats vidéo.

Pour l’instant, ce nouvel outil n’est testé qu’auprès d’un « petit pourcentage de spectateurs qui regardent YouTube sur des appareils mobiles Android ». Il faudra donc patienter un peu avant qu’elle ne soit déployée à l’ensemble des utilisateurs, sur l’OS de Google et ailleurs. Du moins, si elle voit bien le jour.

Une nouvelle fonctionnalité pour une nouvelle façon de s’informer

L’intégration de Lens sur YouTube n’est pas une surprise. Les médias sociaux de ce genre, ou encore TikTok, sont de plus en plus utilisés pour effectuer des recherches sur Internet. Google s’inscrit donc ici dans l’air du temps. Il n’est toutefois pas question pour l’entreprise de mettre son moteur de recherche au placard, puisque cette nouvelle expérience comporte tout de même un bouton « Rechercher sur Google », si jamais les résultats provenant de la plateforme vidéo ne suffisent pas.

Cette fonctionnalité fait partie des multiples projets en cours sur YouTube. En plus de tous ses efforts contre les bloqueurs de publicité, elle teste également une refonte de son interface tout en développant de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA. L’expérience sur la plateforme pourrait bien évoluer dans les mois à venir. Nous avons hâte de voir ce que le géant américain nous réserve pour le meilleur et pour le pire.

