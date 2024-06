Comment YouTube veut en finir avec les bloqueurs de pubs pour de bon

YouTube redouble d'efforts pour rendre la vie impossible des bloqueurs de publicités sur sa plateforme. La dernière en date va même jusqu'à injecter directement les publicités dans la vidéo depuis ses serveurs. Est-ce la fin des adblockers pour autant ?

YouTube est en guerre ouverte contre les bloqueurs de publicités depuis plus d’un an, enchainant les mesures pour inciter les utilisateurs à souscrire à son abonnement Premium. Nous avons tant écrit dessus qu’on ne compte plus les « expériences » du service pour forcer la publicité : une pop-up de 30 secondes avant chaque vidéo, le blocage de la lecture après trois vidéos et plus récemment des vidéos qui se terminent dès leur lancement si vous utilisez un bloqueur de pub. Si nombreuses de ses mesures ont pu être détournées par les utilisateurs, via l’usage de scripts ou la mise à jour des extensions concernées, YouTube redouble d’effort avec cette fois une mesure encore plus drastique.

Vers des publicités impossibles à bloquer ?

L’une des meilleures extensions pour YouTube s’avère être SponsorBlock, qui permet grâce à sa communauté d’utilisateurs de se passer des segments sponsorisés d’une vidéo, maintenant légion chez les créateurs de contenus. Tout le monde y gagne : les utilisateurs bénéficient d’une expérience sans publicité sans que les créateurs perdent de l’argent.

Les développeurs de l’extension ont fait remarquer sur X (Twitter) que YouTube était visiblement en train d’expérimenter avec l’injection de publicité côté serveur, directement au sein de la vidéo et non via une source externe.

YouTube is currently experimenting with server-side ad injection. This means that the ad is being added directly into the video stream. This breaks sponsorblock since now all timestamps are offset by the ad times. — SponsorBlock (@sponsorblock@fosstodon.org) (@SponsorBlock) June 12, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Cela compliquerait encore plus la tâche des bloqueurs de publicité qui devront adopter un fonctionnement comme SponsorBlock, mais sans savoir à l’avance quand ces séquences seront insérées au sein de la vidéo.

Un éternel jeu de chat et la souris

Cela ne veut pas dire pour autant que ces outils seront désormais inefficaces selon les développeurs de SponsorBlock, qui décrivent une porte de sortie grâce notamment aux éléments distinctifs d’une publicité sur YouTube :

Si YouTube affiche une interface utilisateur telle qu’un lien cliquable, cela signifie qu’il doit connaître la durée de la publicité, SponsorBlock pourrait également trouver ces données.

La tâche sera bien plus ardue si cette fonctionnalité est amenée à être appliquée à toutes les vidéos sur la plateforme. Y compris pour les bloqueurs de publicité. De plus, cela pourrait perturber le chapitrage indiqué dans la description de la vidéo, même si dans ce cas de figure, YouTube pourrait automatiquement l’adapter.

Toujours est-il que Google regorge de ressources pour en finir avec les adblockers alors que le chiffre d’affaires des publicités YouTube a augmenté de 21 % ce trimestre par rapport à la même période l’année dernière, confortant la maison mère d’Alphabet que ces mesures ont un réel impact sur ses revenus publicitaires.

YouTube se porte bien et se trouve dans une position archimonopolistique, si bien que ses concurrents « directs » sont les services de streaming en SVoD comme Netflix, Prime Video et Disney+. Autrement dit, le fameux temps de cerveau disponible quand ses utilisateurs veulent se divertir. Mais cet excès de confiance pourrait bien détourner les utilisateurs de la plateforme si les publicités empirent à ce point l’expérience de lecture.

