Comment Google Agenda va être encore plus joli, sans changer vos habitudes

Google Agenda devrait ajouter de nouvelles illustrations qui s’affichent automatiquement sur vos événements. De quoi changer l’apparence de l’application, la rendant plus jolie, sans avoir à effectuer des modifications de l’interface.

Il faut avouer que les agendas, c’est rarement sexy. On y note ses rendez-vous et pour certains, on n’a pas envie d’y aller. Mais voilà, il faut bien les noter pour être certains de ne pas les oublier. Depuis de nombreuses années, Google Agenda ajoute parfois sur smartphones de petites illustrations. De nouvelles ont été découvertes et elles pourraient bientôt arriver dans l’application.

De nouvelles illustrations découvertes dans Google Agenda

Comme souvent, ce sont les équipes d’Android Authority qui ont fait des découvertes en fouillant dans le code source de Google Agenda. Elles ont découvert de nouveaux « flairs », dans la version 2024.38.0-677549254-release.

Il s’agit d’illustrations qui s’ajoutent automatiquement dans les événements que vous créez dans Google Agenda ou sur les mois. Par exemple, pour chaque mois de l’année, une illustration s’affiche en rapport avec le mois (et souvent avec les fêtes ou les saisons). Si vous avez prévu d’aller au cinéma, Google Agenda l’illustre avec une image de cinéma. Si c’est un anniversaire, il y aura une image de gâteau avec des bougies. Même chose si vous avez un bus ou un train à prendre : l’application affiche l’illustration d’un bus ou d’un train. Sur GitHub, un certain Skaloshad a même dressé une liste des dessins qui existent dans l’application ainsi que des mots-clés qui y sont associés.

Selon Android Authority, Google devrait prochainement ajouter des illustrations plus spécifiques « pour les événements de la vie quotidienne ». Il s’agit plutôt de modifications d’illustrations que d’ajout d’illustrations : celles du train ou de l’anniversaire existent déjà depuis longtemps, mais Google a décidé de changer.

Des changements qui devraient arriver dans les prochaines semaines sur les versions iOS et Android de Google Agenda.