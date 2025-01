Cette mise à jour de Google Home va tout changer pour la domotique

Google vient de déployer sur Google Home une nouvelle mise à jour permettant de contrôler, chez vous, tous les dispositifs compatibles Matter sans avoir besoin d’une connexion internet.

Le Google Nest Hub, pour illustration // Source : Google

Si vous utilisez Google Home et des dispositifs domotiques compatibles avec l’écosystème de Google, mais aussi et surtout avec le protocole Matter, cette nouveauté vous concerne… et il est même possible que vous l’attendiez.

Google vient, en effet, d’engager le déploiement d’une nouvelle mise à jour de Google Home permettant le contrôle local complet des appareils compatibles Matter. En d’autres termes, cette nouveauté va désormais vous permettre de contrôler, avec l’assistant Google, les objets connectés installés chez vous sans avoir besoin d’une connexion internet.

La domotique contrôlable sans internet arrive chez Google

Détaillée par Google dans un article de blog, cette nouveauté ne vient pas de nulle part. Il était, en effet, déjà possible de contrôler, en partie, les dispositifs Matter localement. La mise à jour déployée par Google permet toutefois d’aller nettement plus loin, notamment grâce à l’intégration du dispositif Google Runtime dans les Hubs Google Home. Ce dispositif permet une communication locale directe entre les différents appareils compatibles, souligne Hipertextual.

Cette mise à jour permet notamment de remédier à l’une des principales failles des écosystèmes domotiques : leur inutilité en cas de coupure internet. En mettant en place un système de contrôle local, Google s’assure que les utilisateurs de son écosystème ne seront pas confrontés, par exemple, à des ampoules impossibles à allumer avec Google Assistant en cas de coupure du réseau, de panne internet ou de problème avec le Wi-Fi.

Notons qu’en parallèle de cette nouveauté relative au contrôle hors-ligne de vos appareils connectés, Google s’investit également dans l’ouverture de son écosystème aux entreprises tierces. On apprend, en effet, que la firme a ouvert ses API Home aux développeurs tiers. Cela devrait notamment leur permettre d’intégrer les appareils Google Home et des routines d’automatisation directement dans leurs propres applications.

L’idée ? Doper encore plus le potentiel de la maison connectée en garantissant des interactions et une automatisation plus complexes entre des appareils disparates.