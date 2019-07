Certains utilisateurs Android ont remarqué que certains résultats de recherche sur Google ne s’affichaient pas. L’entreprise a promis un correctif.

Les recherches Google nous ont tellement habitués à répondre à toutes nos questions que nous sommes parfois un peu perdus quand elles sont victimes d’un bug. C’est malheureusement le problème que rencontrent plusieurs utilisateurs de smartphones Android sur l’application Google et, semble-t-il, sur le navigateur Chrome également.

Comme le relève The Next Web, plusieurs personnes ont signalé le fait que les résultats de recherche ne s’affichaient pas tous. Le bug s’est manifesté, entre autres, sur des Samsung Galaxy S10 et S9, mais aussi sur des Google Pixel. Voici quelques illustrations du souci.

Sur Twitter, Google a posté un message pour indiquer qu’il avait pris connaissance du problème. « Nous travaillons activement pour résoudre ce bug », lit-on dans la publication.

We're aware that for some people, our search results page might not be fully rendering. We're actively working to resolve this bug.

