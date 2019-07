Enfin des téléchargements en Full HD 1080p sur YouTube Premium ? C’est en tout cas ce que laisse entrevoir un utilisateur qui affirme déjà profiter de cette nouvelle fonctionnalité.

En mai 2018, Google lançait en YouTube Premium et YouTube Music, permettant aux utilisateurs de la plateforme de profiter de fonctionnalités supplémentaires comme la lecture de vidéos en arrière-plan ou encore le téléchargement de contenu. Des ajouts néanmoins limités techniquement, notamment au niveau de la qualité d’image proposée.

À l’origine, pour télécharger des vidéos de YouTube, il fallait passer par des services tiers faisant souvent fi des droits d’auteur. Google a donc décidé de trouver un juste milieu en proposant aux utilisateurs de télécharger des vidéos à condition de payer un abonnement mensuel, ce qui permet ainsi de rémunérer les créateurs de contenu. Malheureusement, certainement pour des raisons techniques de poids de fichiers, la qualité d’image était jusque là limitée au 720p (HD).

En février, en fouillant dans le code de l’application (dans sa version 14.06), AndroidPolice a découvert des mentions faisant référence à des enregistrements en 1080p (Full HD), sans que cela soit réellement implémenté dans l’application. Plusieurs mois plus tard, alors que l’on est déjà à la version 14.30, la fonctionnalité n’est toujours pas officiellement disponible, mais il semblerait que des tests publics aient débuté.

Sur Reddit, un utilisateur affirme, screenshot à l’appui, qu’il peut désormais télécharger ses vidéos en Full HD 1080p sur son iPhone. À l’heure actuelle, cette fonctionnalité n’est disponible ni sur les iPhone, ni sur les smartphones Android des membres de la rédaction.

L’utilisateur en question explique utiliser la version 14.29.4 de l’application et habiter en Inde, un pays servant régulièrement pour les bêta tests de Google. On imagine donc que c’est encore une option activée côté serveur pour certains heureux privilégiés afin de réaliser des tests avant un déploiement à plus large échelle. Aucune date n’est encore connue pour le moment.