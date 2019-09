Google Assistant est petit à petit rendu compatible avec de nombreux services. Lors de l’IFA 2019, Google a annoncé qu’il était désormais compatible avec WhatsApp pour lancer des appels vidéo et audio… mais uniquement sur mobile, pour le moment.

Si l’IFA 2019 n’est pas nécessairement son terrain de chasse, il n’empêche que Google est présent. Et après qu’Android 10 ait été rendu disponible, ce dernier se focalise surtout sur de nouvelles fonctionnalités pour Google Assistant.

Nous avons ainsi appris l’existence de Google Assistant Ambient Mode, qui permet de transformer un smartphone ou une tablette en Google Home. Désormais, nous pouvons aussi compter sur une plus grande ouverture du service.

WhatsApp s’intègre plus profondément à Google Assistant

En effet, lors de la même annonce, le développeur a confirmé une nouvelle chose : l’Assistant Google est désormais compatible avec les appels audio et vidéo de WhatsApp. Ainsi, il suffit de lui demander d’appeler une personne en vidéo sur WhatsApp pour que l’assistant s’exécute.

Deux limitations toutefois à cela. Tout d’abord, il semble que cela soit pour le moment réservé à la traduction anglaise du logiciel, puisqu’aucune de nos tentatives en français n’a hélas fonctionné. Notez que les utilisateurs américains peuvent aussi envoyer des messages via WhatsApp et Google Assistant depuis quelque temps.

Et enfin… C’est hélas uniquement réservé aux mobiles et tablettes pour le moment, puisque la requête lance automatiquement l’application WhatsApp et sous-entend donc son installation. Or, aucune application de la sorte n’est disponible sur les Smart Display, pour ne citer qu’eux.

Malgré tout, cela est preuve d’une bonne entente entre les deux entités pourtant bien souvent concurrentes. Aussi, on espère que c’est là le signe d’un rapprochement qui permettra, à l’avenir, de profiter de l’une des applications de discussion instantanée les plus populaires du monde sur une gamme étendue d’appareils supportés par Google Assistant.